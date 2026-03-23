Slušaj vest

Aleksandra Subotić na sve načine se trudi da privuče pažnju javnosti objavama na društvenim mrežama i to joj polazi za rukom. Starleta je podelila fotografiju na kojoj pozira sa svojim partnerom Petrom Raspopovićem, poznatijim kao Peca Vijagra, a na prvi pogled sve deluje kao još jedna romantična i skladna scena. Oboje su nasmejani, vidno raspoloženi i deluju srećno, što su mnogi pratioci odmah pohvalili u komentarima.

Kao iz kataloga

Reakcija

Međutim, ubrzo nakon objave usledile su i brojne reakcije pratilaca, koji tvrde da je fotografija očigledno obrađena u fotošopu, i to ne samo kada je reč o Aleksandri već i o njenom partneru. Kako se jasno vidi na Pecinom licu, primetne su promene koje ga čine znatno mlađim, pa pojedini komentari idu toliko daleko da tvrde da izgleda bar deset godina mlađe.

Ispeglani maksimalno

Detalji poput zaglađene kože, ublaženih bora i naglašene svežine tena nisu promakli našem oštom oku, ali i pratilaca koji analiziraju svaki segment objava poznatih ličnosti. Uprkos tome, ima i onih koji smatraju da je reč o bezazlenoj obradi fotografije kakvu danas koristi gotovo svako na društvenim mrežama.

Sve rade za lajkove

Zanimljivo je da se Aleksandra nije oglašavala povodom ovih komentara, već je nastavila da deli sadržaj u istom tonu. Upravo ta doslednost dodatno intrigira javnost, koja pokušava da odgonetne gde je granica između realnosti i digitalne obrade. Bez obzira na polemike, jedno je sigurno, par na fotografiji deluje skladno i srećno, što je za mnoge najvažniji utisak. Da li je u pitanju samo dobra rasveta, filter ili ozbiljniji fotošop zahvat, ostaje na proceni svakog pojedinca.

U eri društvenih mreža, gde je granica između stvarnog i digitalno doteranog sve tanja, ovakve objave sve češće pokreću pitanje autentičnosti, ali i podsećaju na to koliko pažnje javnost posvećuje svakom detalju iz života poznatih.