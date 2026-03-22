Vuk Mob, nedavno je govorio o problemima sa depresijom. Problemi sa ovom dijagnozom počeli su nakon što mu je preminuo otac, a onda su usledili i dani kada je utehu pronalazio u alkoholu. Bez zadrške i potpuno iskreno govorio je o svemu.

- Sve je to krenulo pre 4 i po godine kada mi je otac umro, to mi je bila promena i nešto što me je totalno slomilo i tada sam se povukao u sebe. Počeo sam baš jako da pijem, probudim se u 9-10 ujutru, a u 11 sam već pijan i tako svaki dan. U tom periodu mi se ćerka rodila i posle mesec i po dana mi je umro otac. To me je s****lo i povukao sam se u sebe. Depresija teška i crne misli, međutim, sada se vraćam. Trebalo mi je godinu i po, dve da izađem iz mraka - iskreno je ispričao reper jutjuberu Lux27.

Iako mnogi misle da njegov život izgleda bajno, tuga je bila jača od svega. Vuk Mob je istakao i da mu je otac ostavio imanje i finansijsku sigurnost, a da je on svojim pametnim ulaganjima obezbedio luksuzan život bez finansijskih briga.

Vuk Mob

- Imam para k'o go**na, ne moram ni sa čim da se bavim! Ostavio mi je otac pokojni, radim, imam nekretnine, imam restorane, imam gomilu nekih stvari, hvala Bogu i to je super stvar. Za sve ove godine koliko nastupam, uspeo sam da uložim svoj novac u pametne stvari, nisam se kockao, nisam se drogirao kao što svi tvrde, ulagao sam pametno i naravno da će to da se isplati - poručio je nedavno reper.

Reper je otvoreno pričao o tome da dobro zarađuje, te i da niko drugima nije kriv što se oslanjaju na platu od 50.000 dinara i fakultet.

- Radio sam i zaradio. Nisam nikome ukrao, prevario, ubio, nego svojim radom, disciplinom i trudom kupio skupa kola. Ko im je kriv što se oslanjaju na fakultet i platu od 50.000 i to je to. Ko može i ko želi tako da živi, ja podržavam i pozdravljam, ali nemojte mrzeti mene što ne želim da idem istom rutom kojom idu svi. Hvala bogu, imao sam tu sreću, da su mi roditelji dosta toga ostavili, a ja sam nastavio. Nisam stao na tome. I ja i moja braća guramo dalje. Ne oslanjamo se na zaradu od svojih roditelja, smatrao bih da smo nesposobni. Mora da se radi.

