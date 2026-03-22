Aca Lukas danas je na aerodromu u Beogradu iznenadio novinare. On obično kada dođe sa puta nije raspoložen za razgovor, ali sa ovog puta došao je nasmejan i raspoložen, pa je srdačno pozdravio novinare.

U opuštenom kežual stajlingu, sa rancem na leđima, Aca se prvo iznenadio što vidi medijske ekipe, ali ubrzo je osmehom pozdravio prisutne.

Aca Lukas pokušao da izbegne medije: Folker sleteo u Srbiju, mnoge iznenadila njegova reakcija Izvor: MONDO/ Đorđe Milošević

Spasio radnike na pumpi

Posetimo, on je nedavno spasao radnike jedne benzinske pumpe na putu Novi Sad - Sremska Kamenica.

"Noćas, odnosno jutros oko 4 sata, pljačkaš je došao na pumpu i radniku pretio nožem, tražeći da mu preda celokupan pazar. Slučajno, baš u to vreme, na benzinsku pumpu da natoči gorivo stao je naš poznati pevač. Čim je video šta se dešava, umešao se i uspeo da otera razbojnika", otkriva izvor za Kurir.

Pevao bivšoj ženi na rođendanu

Sonja Vuksanović proslavila je 50. rođendana u jednom beogradskom restoranu. Na proslavi su bili njeni najbliži prijatelji, a među pozvanima se našao i njen bivši muž Aca Lukas.

Dok je njegova bivša žena duvala svećice na torti, folker joj je pevao pesmu Predraga Živkovića Tozovca "Oči jedne žene". Na proslavi je bila i pevačica Sandra Afrika koja je sedela tik do Lukasa. Osim ove pesme, on je Sonji otpevao i pesmu Sinana Sakića - "Zaljubljen u tebe" a nema sumnje da su se svi baš dobro proveli.