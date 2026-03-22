ACA LUKAS NA AERODROMU ŠOKIRAO NOVINARE: Evo šta je uradio i kako je iznenadio prisutne (FOTO/VIDEO)
Aca Lukas danas je na aerodromu u Beogradu iznenadio novinare. On obično kada dođe sa puta nije raspoložen za razgovor, ali sa ovog puta došao je nasmejan i raspoložen, pa je srdačno pozdravio novinare.
U opuštenom kežual stajlingu, sa rancem na leđima, Aca se prvo iznenadio što vidi medijske ekipe, ali ubrzo je osmehom pozdravio prisutne.
Spasio radnike na pumpi
Posetimo, on je nedavno spasao radnike jedne benzinske pumpe na putu Novi Sad - Sremska Kamenica.
"Noćas, odnosno jutros oko 4 sata, pljačkaš je došao na pumpu i radniku pretio nožem, tražeći da mu preda celokupan pazar. Slučajno, baš u to vreme, na benzinsku pumpu da natoči gorivo stao je naš poznati pevač. Čim je video šta se dešava, umešao se i uspeo da otera razbojnika", otkriva izvor za Kurir.
Pevao bivšoj ženi na rođendanu
Sonja Vuksanović proslavila je 50. rođendana u jednom beogradskom restoranu. Na proslavi su bili njeni najbliži prijatelji, a među pozvanima se našao i njen bivši muž Aca Lukas.
Dok je njegova bivša žena duvala svećice na torti, folker joj je pevao pesmu Predraga Živkovića Tozovca "Oči jedne žene". Na proslavi je bila i pevačica Sandra Afrika koja je sedela tik do Lukasa. Osim ove pesme, on je Sonji otpevao i pesmu Sinana Sakića - "Zaljubljen u tebe" a nema sumnje da su se svi baš dobro proveli.
