Slušaj vest

Snežana Đurišić, legendarna pevačica narodne muzike, održaće dva solistička koncerta u Beogradu. Ona će se družiti sa svojom vernom publikom 24. i 25. marta u MTS dvorani.

Muzička zvezda, vlasnica velikog broja hitova i dugogodišnja članica žirija u takmičenju "Zvezde Granda", obe večeri će iz prvog reda imati podršku porodice. Njena ćerka Maja je došla iz Amerike i biće u MTS dvorani, kako bi sa Snežaninim fanovima uživala u spektaklu za koji će se pobrinuti njena majka.

Inače, Maja je nasledila od Snežane talenat za pevanje, ali nikada nije želela da pođe njenim estradnim putem. Razgovor za Kurir smo započeli tom temom.

Poznato je da jako lepo pevate, da li vam je nekad žao što se niste profesionalno posvetili muzičkoj karijeri?

- Drago mi je da sam nasledila talenat od majke i u isto vreme mi nije žao, jer sam iz svojih iskustava načinila tu odluku, a i nemam običaj da žalim za svojim životom, jer u njemu uživam. Verovatno je i deo odluke bila i moja dečja interpretacija da mi je mama nekad fizički falila, jer je mnogo radila, pa sam nesvesno ili svesno želela da nema te opcije u životu moje dece. Da budemo jasni - u isto vreme mi je i nedostajala nekad, a i bila sam i uvek ću biti ponosna na nju. Sad iz ove pozicije majke i odrasle ćerke shvatam da je balans posla i porodičnog života vrlo zahtevan zadatak, koji je ona radila najbolje što je umela i hvala joj na tome.

Foto: Zoran Kuzmanovic Munja

Kako je izgledalo vaše detinjstvo uz majku koja je stalno bila izložena javnosti?

- Mama je bila uveliko uspešna i poznata kad sam se ja rodila i to je valjda meni bilo normalno. Posle, kad se malo odraste, pa počnemo da uviđamo više svoju okolinu, postanemo tinejdžerski orijentisani ka svemu što je spolja i da se sa tim upoređujemo, možda je i bilo trenutaka da sam priželjkivala da to bude drugačije. Sada to posmatram kao tinejdžerska nezadovoljstva - da mi kosa bude kovrdžava kad je ravna, da bih one druge patike, jer ove moje mislim da nisu in... Sa zdrave i odrasle distance, ništa ne bih menjala.

Kakva je Snežana majka i baka?

- Posvećena, velikodušna, puna ljubavi i prisutna, to su reči koje mi prve padaju na pamet. Svesna toga koliko radi, trudi se da svaki trenutak koji provodimo zajedno iskoristi maksimalno. Ne bih se kladila da bi ljudi, kada bi je i privatno poznavali, primetili neku veliku razliku, jer se i iz odnosa prema takmičarima u "Zvezdama Granda" vidi da identitet majke i identitet profesionalca u svom poslu, što mama svakako jeste, postoje jedan pored drugog u njenoj ličnosti i deluje da dobro sarađuju.

Volela je da peva, često bi zapevala nešto u razredu, nije se stidela Foto: Dejan Miličević

Pošto živite u Americi, koliko je teško na toj udaljenosti deliti sve lepe, ali i teške trenutke kroz koje je vaša majka prolazila?

- Slagala bih kad bih rekla da je lako, ali takav je život. Na nama je odgovornost da uložimo vreme i energiju u ljude i stvari koje su nam važne, pa kad vam je nešto važno ne bude vam toliko teško. Bilo je, naravno, puno momenata kada sam želela da mogu da sednem u kola i za deset minuta budem tu, samo da je zagrlim. Sa druge strane, zahvalna sam na svom životu i svim mogućnostima i resursima koje imamo da, uprkos tome što smo hiljadama kilometara daleko, provodimo divno vreme zajedno.

Da li možda razmišljate da snimite duetsku pesmu sa majkom?

- Možda nekada u budućnosti, kako kažu, nikad ne reci nikad.