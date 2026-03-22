Ana Nikolić i Goran Ratković Rale, napustili su vilu na Avali u kojoj su proveli skoro godinu dana. Pevačica i kompozitor nedavno su došli u kuću i izneli sve njihove stvari.

- Ana i Rale su se u decembru iselili. Vila nije bila u Raletovom vlasništvu, iznajmljivali su je više od godinu dana. Krajem prošle godine, otkazali su zakup i izneli su sve svoje stvari -otkrio je jedan od komšija za medije i dodao:

- Nije bilo nikakvih problema, ni sa njima, ni sa komšijama prilikom iseljenja. Verovatno im tokom zime ova lokacija prosto ne odgovara. U kuću su se ubrzo uselili novi stanari koji razmišljaju i da je kupe. Njihov automobil je svakodnevno u dvorištu, a promenili su čak i poštansko sanduče - rekao je komšija za Blic.

Podsetimo, ljubavni par je leto prethodne godine proveo u ovoj vili, koja u okviru imanja ima bazen i ogromnu terasu, a nalazi se na takvoj lokaciji da im je privatnost bila strogo zagarantovana.

Ipak, idila je prekinuta iz zdravstvenih razloga. Nakon što je Rale saznao da ima srčanih problema i da mu je preko potrebno da bude u centru grada i blizu lekara, par se iselio.

Razvalila ogradu

Prošle godine Ana je u jednoj od svađa sa Raletom razvalila ogradu i polupala celu kuću. Pevačica je posle svađe s kompozitorom, kako je Kurir saznao, toliko bila besna da je kolima proletela kroz kapiju i tom prilikom oštetila rampu koja je instalirana na zid. Skandal se dogodio u njegovoj vikendici na Avali, koju je naša ekipa juče obišla, a gde su se njih dvoje posvađali zbog ljubomore i neraščišćenih finansijskih računa.

Komšije u šoku i neverici

Prema njegovim rečima, i finansije su bile jedan od problema.

- Ana je toliko bila uznemirena da je teško moglo da se razume o čemu priča, a još teže da se poveže. Pominjala je imena nekih ljudi i novac. Govorila je da je ona svima činila i izlazila u susret i da više neće dozvoliti da je iko prevari za pare. Uglavnom, situacija je bila veoma nejasna jer je ona nepovezano govorila i videlo se da je pod velikim stresom - priča naš izvor upućen u slučaj.

