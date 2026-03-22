Sada su ponovo zajedno bili gosti u emisiji "Grand specijal", gde su komentarisali situaciju iz emisije.

-Pristupili smo naivno kao da prvi put snimamo. Ali igrica kao igrica, možda se nismo snašli, šta god, ali ljudi su to toliko osudili da je meni prvih par dana baš smetalo. I nije mi bilo uopšte prijatno. Ali kada sam posle par dana to isprocesuirala u svojoj glavi, bilo mi je i zabavno i smešno. Videla sam da ljudi prave i neke mimove. Prosto sam počela i na naš račun da se zezam. Jer to je jednostavno šoubiznis, samo mi nismo navikli na to jer smo u zoni komfora – objasnila je Ivana u emisiji „Grand Specijal“

Pevačica je priznala i da nije bilo neophondo da pristanu tada na razgovor o tim temama.

-Šta god da smo odgovorili bila bi katastrofa. Prvo pitanje nismo morali da odgovorimo, ali jednostavno… – dodala je Ivana.

"Baš je glupo to što si rekao"

Pevač je potom otkrio da li je nakon njegove izjave usledila svađa izvan kamera, i kako je zapravo Ivana odreagovala.

- Moja je isto reakcija bila: "Baš je glupo to što si rekao", zato što sam znala šta će sve da ispadne. Veruj mi bilo mi je smešno koju su ljudi sebi slobodu dali da nam privatno na mrežama šalju poruke šta treba da uradimo, kako sada ja da se postavim - kaže ona dok Petar kroz šalu dodaje:

- Ili ga ubij ili se razvedi! Kad su počeli da nas zovu ljudi ja sam bio u fazonu, šta se desilo? Nekad ne umeš sa rečima, i to je činjenica.

Nakon decenije braka Ivana je kroz osmeh otkrila da i dalje postoje neke sitne navike kojim je Petar iznervira.

- Kasno ustajanje, bacanje čarapa gde stigne, ono klasično muško, on mi je četvrto dete .Mi smo zajedno od moje 20.godine. Stvarno sam i prvi ručak njemu skuvala, prvi put peglala, zajedno smo odrastali.