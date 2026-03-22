Jedna od najvećih muzičkih zvezda na našim prostorima, Tea Tairović nedavno je snimila spot za duetsku pesmu sa pevačem Dadom Polumentom, a sada je progovorila detaljnije o tome!

Tea je, naime, otkrila da je ona zaslužna za tekst i muziku, otkrivši i kako će se duet zvati.

- Nekako spontano, mi smo pričali o tom duetu i maltene smo se u isto vreme setili da treba da snimimo duet i počeli smo da tragamo za pesmom. Ova melodija i ovaj tekst mi je pao na pamet, a nekako mi ide i uz njega...Neka se zove "Šamar" - otkrila je Tea.

Njih dvoje su, potom, otkrili od kada datira njihovo poznanstvo.

- Mi se znamo iz prošlih života - našalio se Dado.

- Znamo se dosta dugo, imali smo dva velika zajednička koncerta. Četvrtog aprila se vidimo u Podgorici i Dado će biti gost i premijerno ćemo izvesti pesmu "Šamar" - rekla je Tea.

Za sam kraj, Polumenta je istakao da je njegova želja ovoga puta pobedila.

- Mislim da je želja pobedila, ja sam jedan lik koji ne voli pevačice, retko koju pevačicu mogu da svarim. Ja bih voleo da nadmaši moj duet sa Šakom, a ako se to desi, zakazujem "Marakanu" - rekao je Dado, pa se tako osvrnuo na to što je sa suprugom i decom bio na Maldivima duže nego što je planirao zbog otkazanih letova:

- Bilo je vreme otkazanih letova, tako da nas je Bog pogledao. Ja verujem da se sve dešava s razlogom. Nama su majstori kasnili dve nedelje s radovima, tačno koliko smo se zadržali tamo.

