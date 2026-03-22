Pevačica Tea Tairović i njen suprug Ivan doleteli su u Srbiju nakon radnog vikenda. Oni su držeći se za ruke prošli pored novinarskih ekipa.

"Ja se izvinjavam sa posla dolazim, iz treće smene", rekla je Tea kroz osmeh.

Ona je za avion odabrala opšteni stajling - krem rolku, brao kaput i bordo kožne pantralone koje su se slagale sa njenom torbom. Umorno lice je krila naočarima za sunce.

Podsetimo, njena prijateljica i koleginica Sanja Vučić nedavno je objavila pesmu koju je trebalo sa njom da snimi.

"Meni je juče izašla pesma", počela je Sanja, koja je sletela nešto pre Tee, a na pitanje novinara zašto to nije bio duet sa Teom Tairović kako je ranije bilo reči, iskreno odgovorila.

"Tea nije htela. Ona je odbijala da to bude duet, ja sam navijala za to, ali sada mi više odgovara kao singl", rekla je Sanja Vučić i dodala da nije razmišljala da pozove drugu koleginicu da snimi pesmu s njom umesto Tee Tairović.

Iako pesma "Ele, ela", koju je Tea napisala nije na kraju završila kao duet, Tairovićka je ipak snimila duetsku numeru, ali sa kolegom Dadom Polumentom. Pesma se zove "Šamar" i prvi put će je izvesti na njenom predstojećem koncertu u Podgorici, gde će se on pojaviti kao specijalni gost.

Tea je u emisiji "Premijera-Vikend specijal" ispričala kako je došlo do ove saradnje.

- Nekako spontano, mi smo pričali o tom duetu i maltene smo se u isto vreme setili da treba da snimimo duet i počeli smo da tragamo za pesmom. Ova melodija i ovaj tekst mi je pao na pamet, a nekako mi ide i uz njega...Neka se zove "Šamar" - otkrila je Tea.

Njih dvoje su, potom, otkrili od kada datira njihovo poznanstvo.

- Mi se znamo iz prošlih života - našalio se Dado.

- Znamo se dosta dugo, imali smo dva velika zajednička koncerta. Četvrtog aprila se vidimo u Podgorici i Dado će biti gost i premijerno ćemo izvesti pesmu "Šamar" - rekla je Tea.