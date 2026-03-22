Slušaj vest

Staniša Savić, otac Tanje Savić, po prvi put je govorio za medije o svojoj ćerki. Domaći mediji pronašli su pevačicinog oca ispred njihove porodične kuće, a on je bio vrlo raspoložen da priča o svojoj ćerki.

Tanjin otac ne krije da je jako ponosan na uspeh svoje ćerke i sa posebnom emocijom se priseća trenutaka kada je u najtežem životnom periodu osetio blagoslov i prepoznao ćerkin talenat.

- Svojevremeno, kad je bila inflacija, ludnica, nemaština, kupili mi neki novi kasetofon i da ga preprodam ja u Makedoniji, ali bila je kaseta neka tu od Dragane Mirković, od Džeja, ne znam od koga još. Ona je, kažem od malena, videli smo mi to, taj kasetofon kad smo uzeli i hajde slušamo muziku i ona čučnu ispred kasetofona, kako je televizor pa ispod televizora, mi da jedemo, ja čujem samo Dragana peva, kažem ženi šta si radila sa ovom kasetom bre, šta je ovo, slušam, Tanja je l si ti dirala nešto, pa kaže slušajte, ja se udaram u čelo, da l je moguće čoveče, da l' je moguće, ne nisam verovao. Rekoh ženo, neka nam je samo sa srećom, to nam je pevačica - priča Tanjin tata za Blic, a onda se prisetio kako su saznali za ćerkin talenat.

Foto: Marina Lopičić

- Od onog momenta ja kad god sam mogao, gde god sam čuo, vodio sam ja na te audicije, menjao se na poslu, odrađivao posle toga sa kolegama i malo po malo kad smo otišli u "Grand", Saša kad je čuo: "Bre čoveče, gde ste do sad" - prisetio se Staniša perioda kada je Tanja imala 19 godina.

Tanjin tata je istakao da se tada živelo teško.

- Ma nisam imao kola svoja, uvek sam morao da molim nekog da me odveze, da me vrati. Tu je bio komšija prvi, sa njim u kola, plati gorivo, kupi jedno pivo, pa ga cevči po dva sata... - priseća se sa osmehom tata.

Tata je imao i veru i strpljenje i volju za Tanju, a o tome kakva je bila kao devojčica kaže:

- Pa bila je, kako da kažem, nemirnog duha. Uvek je težila za nekom organizacijom. Tu sam imao neki orah, eto ovde baš, i ona će da se popne na taj orah, peva dete. Da li je bila drugi ili treći razred i kako ko prođe, stane i njoj još više interesantno i ona peva, rastura dete i Šemsu, Draganu, Cecu, ma sve redom i Viki Miljković.

1/5 Vidi galeriju Tanja Savić - koncert u Sarajevu Foto: Kurir/Goran Jovanović

- Ma ne znam ja to da kažem da li je nasledila, svi mi volimo muziku, da se proveselimo volimo, hvala bogu, takvi smo. Ali bilo je vreme kad bilo glupo u kafanu, sramota, gde ćeš u kafanu, nemoj da se vraćaš kući ako ideš u kafanu da radiš.

Tanja je imala sreću da su njeni roditelji prepoznali talenat i pružili joj podršku.

- Jeste. Pa video sam ja i reakciju publike dok ona peva. Idem ja u publiku, slušam žene kako sve lepo pričaju, a ja kao roditelj, bog zna kako - ponosno kaže Tanjin tata.

Staniša ne krije da su on i njegova supruga dali sve od sebe da podrže Tanju i njenu želju za uspehom. Tanja je sama pričala da su se pozajmljivali za garderobu.

- Butik ondašnji, naše prijateljice, ona i danas drži taj butik, ona joj je davala garderobu, iznajmljivala. U početku smo bogami kupovali, morali smo kako god, daj samo da se njoj svidi, da je dobro. Prve cipelice na štiklu još ih valjda čuva, i još ne znam šta, sve to ima svoje i odelo ono u kompletu, uvek smo njoj gledali da sve bude kako valja. Žena to nije dozvoljavala recimo, nemoj ni slučajno da se skidaš i njoj to nikad nije padalo na pamet, niti da leđa mnogo okreće publici pa da d***tom, šta sad svašta ima, znaš... Ja kažem, osvojićeš ti svakako narod svojim glasom i kvalitetom, to će da prepoznaju ljudi - ističe tata za Blic i kaže iskreno:

- I hvala Bogu to jeste tako i ponosan sam kao roditelj.

Tatu je upitan i da li su mnogi na estradi iskoristili Tanjinu dobrotu, a on na to odgovara:

- Pa znaš kako, moje mišljenje sada toliko nije bitno, ali ako jesu neka im da Bog sreće. Neka im da Bog sreće u životu. Neka su i oni srećni, a hvala Bogu ima i za nju dosta, ostane joj opet dosta. Ona kaže uvek: "Tata koliko dajem, uvek mi Bog da i vraća više".

On je otkrio i kako su se nosili sa tim i da li su se plašili da žensko dete ode u estradne vode:

- Znao sam čime raspolažemo na kraju krajeva i kao porodica i kao ljudi, jer mi smo tako vaspitani. Vaspitavani smo u tom duhu da ne mislimo nikome zlo, da ne mislimo nikom da smestimo i tako to - govorio je Staniša za Blic.

Kurirs.rs