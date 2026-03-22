Pevač Sloba Radanovića pred MONDO kamerama prokomentarisao je otkazivanje koncerta Tonija Cetinskog na Spensu i to što je provocirao Srbe na koncertu u Ljubljani. Sloba je istakao da muzika treba da spaja i da ljudi treba da praštaju jedni drugima.

- Nisam ništa od toga video. Muzika je nešto što spaja ljude, tako treba da ostane zauvek. Ne treba biti zlopamtilo, šta god da je bilo, ko god da je kriv. Mislim da se stvorila pompa ni iz čega, nego ljudi vole da se o nečemu priča - istakao je on.

pevač je otkrio kako se oseća nakon nastupa.

- Super sam, nismo spavali, ali smo navikli... To je kod nas standardno, menjamo smene, ne spavamo, to je deo posla, šta ćemo... Znate šta, šta god da radiš, na nekom polju moraš da ispaštaš, ali trudimo se da što manje ispaštamo. Ja volim da dođem kući prvim letom. Već je dva sata, ode mi ceo dan, sačekaću večeras.

Sloba je sa novinarima porazgovarao i o Dari Bubamari sa kojom je završio na sudu. Na njenu nedavnu izjavu da se po sudovima ne povlače zbog sporne pesme, već isključivo zbog toga što ga je u javnosti nazvala "balvanom", Sloba je rekaoda mediji slobodno mogu objaviti papire sa suda:

"Ako ona kaže da sam balvan, onda je tako": Sloba Radanović progovorio o tužbi Dare Bubamare Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

- To je prošlo! Ako ona kaže da je tako, neka bude. Ne želim da nastavljam tu priču, svakog čuda tri dana dosta, niti smo se obogatili od te pesme, niti osiromašili, ni ona, ni ja. Mediji mogu da objave papire sa suda. Ja nemam problem da se javim, ni sa kim nisam na nekoj ratnoj nozi – zaključio je Sloba.

Sloba Radanović reagovao nakon što je Toni Cetinski prozvao Srbe na koncertu u Ljubljani Izvor: MONDO/ Đorđe Milošević

Podsetimo, Toni Cetinski je sinoć održao koncert u Ljubljani, a kako komentarišu prisutni, nastup je kasnio što je već izazvalo negodovanje kod posetilaca. Pevač je u nekom trenutku postavio pitanje na koje je publika odmah reagovala.

"Daj da vidimo... Neka dignu ruke svi Slovenci i Slovenke večeras, Bosanci i Bosanke, Crnogorci i Crnogorke... Okej, ima nas dovoljno", rekao je.

"A Srbi i Srpkinje? Dobro, multikultura se nastavlja dalje", rekao je pevač.