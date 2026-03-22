Anđela Đuričić, procvetala je nakon raskida sa Gastozom. Nakon što su stavili tačku na njihov odnos, bivša rijaliti učesnica otišla je na Tajland, na zasluženi odmor sa drugaricom, a pri povratku se uputila kod doktora za plastičnu hirurgiju gde je ugradila silikone u grudi.

Kako se može videti na poslednjim fotografijama, Anđela nije preterala sa povećanjem svog poprsja, ali ga je vrlo istakla. Ona je izašla u provod, a roze odelo upotpunila je čipkanim belim korsetom koji je savršeno istakao njene nove grudi.

Đuričićeva je godinama unazad važila za jednu od najlepših prirodnih devojaka, međutim, bivša učesnica rijalitija je, po svemu sudeći, ponovo pokucala na vrata estetskog hirurga i grudi povećala silikonskim implantima.

Tiktok video izazvao sumnje

Podsetimo, njeni obožavaoci nakon što su videli njen poslednji video na Tk toku počeli su da nagađaju da je Anđela ugradila silikone. . Na sve to, Anđela je sve vreme hvalila majčinu kuhinju, te su fanovi lako zaključili da joj je majka iz Đenovića u Beograd došla baš kako bi joj bila od pomoći i pri ruci posle zahtevne operacije.

Mišljenja su podeljena.

"Jesi li to radila grudi? Presviđa mi se", "Ja sam šokirana, od onako prirodne devojke šta napravi, sad svve silikoni... E, moja Anđo, totalno bespotrebno" - samo su neki od komentara.

Operisala nos

Podsetimo, Anđela je pre nekoliko meseci u Turskoj operisala nos.

- Bila sam na operaciji. Jako sam zadovoljna intervencijom. Ja sam radila operaciju nosa, nisam želela da mi doktor promeni profil, već isljučivo da mi ga suzi nos. To sam i dobila. Ovo je rezultat 6 dana nakon operacije, jako sam zadovoljna - rekla je ona tada.