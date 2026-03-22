Slušaj vest

Nada Obrić, nikada neće zaboraviti koncert u Zagrebu. Davnih godina imala je zakazan nastup u pomenutom gradu, za koji je ona mislila da nije bilo odaziva publike. Da bi preživela taj stres ona je popila lek za spavanje, a ono što je usledilo i danas pamti

– Zakasnila sam sat i po na svoj solistički koncert u Zagrebu. Kada sam stigla u Zagreb i pitala sam kakva je reklama, oni kao pa išla je na radiju, nije na televiziji. Ja sam se tu jako nasekirala i odem u hotel popijem tabletu za spavanje da prespavam tu noć da bih preživela – ispričala je pevačica koja je nekoliko sati kasnije doživela šok.

Nada Obrić

U jednom trenutku čujem telefon i jedan neartikulisani vrisak: „Nado , gde si izginućemo čekamo te na koncert“, ja sega pitam da li ima tamo nekoga i skočim i u spavaćici krenem, oblačila sam se u liftu. Dole zagrabim čoveka u uniformi i vučem ga da me vozi. Stignem ja, hala krcata i ja šta da radim i izlazim na binu sve gori od zvužduka i ja ne znam šta da kažem– priča Nada koja je odlučila da bude iskrena prema svojoj publici:

– Sačekala sam da prestanu ja im se obratim i kažem kako nisam bolesna i niko mi nije preminuo hvala Bogu i kažem iskreno da sam zaspala i da su me jedva probudili i da sam spremna i raspoložena da pevam do ujutru i zaista je bila fešta nismo gledali na vreme– prisetila se u emisiji „Popodne sa Leom Kiš“.

Kurir.rs

screenshot-47.jpg
Nada Obrić Branka Sovrlić
Nada Obrić
pesma_koncert_12032025_0004.JPG

