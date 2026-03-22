Nova pesma Peđe Jovanovića „Bijeli ruzmarin“ premijerno je objavljena u petak, 20. marta, a već je uspela da se nađe u trendingu i izazove lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Pesma, koja je prethodno najavljena kratkim snimcima, brzo je osvojila publiku, a dodatnu pažnju privukla je informacija da je numera zapravo posvećena legendarnom Halidu Bešliću. Ovu vest potvrdio je i autor Milan Miletić, čime su nagađanja fanova dobila i zvaničnu potvrdu.

Spot za pesmu sniman je u Sarajevu, a kroz emotivne kadrove prati priču koja mnoge podseća upravo na stil i duh Halida Bešlića, što su brojni slušaoci odmah primetili.

Peđa Jovanović Foto: Igor Cecelja/Extra FM

-Postoje pesme koje se otpevaju i one koje se prežive. Za mene je ova posebna na način koji samo duša prepoznaje. Hvala vam što ste je čekali - poručio je Peđa Jovanović.

Komentari publike ne prestaju da pristižu, a mnogi ističu da pesma nosi snažnu emociju i dostojanstvo kakvo priliči velikim imenima:

„Hvala, Peđa! Ova pesma je najmanje što je jedna takva ljudska gromada zaslužila“

„Slušati ovu pesmu, a ne pomisliti na Halida, jednostavno je nemoguće“

„Bravo, Peđa! Pevaš za najveću legendu!“

Foto: Marina Lopačić

„Bijeli ruzmarin“ tako je za kratko vreme postao jedan od najzapaženijih muzičkih projekata, a publika ne krije da je upravo ovakva emocija bila ono što je nedostajalo na regionalnoj sceni.

Ne propustiteStarsREKORD NA MALTI! Peđa Jovanović zapalio klub pred 1.100 ljudi, i specijalna gošća Anastasija Rilak pokidala svojim nastupom: Publika oduševljena
Stars"AKO VAS NEKO POZOVE NA KONCERT PEĐE JOVANOVIĆA, VAŽNO JE DA ODETE" Nakon spektakla u Zagrebu fanovi oduševljeni: Pamtiću ovo veče ceo život!
Peđa Jovanović
Stars"MAŠTAO SAM O OVOJ VEČERI, OVO JE KRUNA SVEGA" Cela zagrebačka Arena pevala uglas s Peđom Jovanovićem
StarsUJEDINILI BALKAN U AMERICI! Milica Pavlović i Peđa Jovanović zapalili Njujork i Čikago, koncerti bili krcati
Milica Pavlović i Peđa Jovanović

Peđa Jovanović i Anastasija Rilak oduševili nastupom na Malti  Izvor: Kurir