Pevačica Dragana Rakčević predstavlja novu pesmu „Tužna priča“, emotivnu baladu koja, kako sama kaže, nosi veoma ličnu i posebnu priču o nastanku.

Pesma je, zapravo, nastala pre dve godine, u trenutku koji je za Draganu imao snažan emotivni značaj. Inspiracija je došla nakon što je čula jednu pesmu autora Baneta Opačića, koju je izvodila pevačica Aleksandra.

„Bila sam očarana saradnjom sa Banetom Opačićem. Vratila sam se u Čikago i on je objavio jednu pesmu sa Aleksandrom. Bila sam oduševljena tom pesmom, kao da je pisana za mene. Pevala sam je stalno i to mi se često dešava u životu - kada se ‘zarazim’ nekom pesmom, sednem za klavir i napišem nešto što ima sličnu emociju“, ispričala je Dragana.

Upravo tako je nastala i pesma „Tužna priča“. Ideja za nju rodila se istog dana kada je dobila poseban poklon klavir.

„Tog dana sam dobila klavir na poklon. Ceo život tako reagujem na takve stvari tri puta sam u životu dobila klavir na poklon i svaki put sam plakala od sreće. Nisam znala gde se nalazim. Kada sam sela za taj klavir, pesma se jednostavno desila“, kaže Dragana.

Ovaj instrument za nju ima i posebno značenje, jer je upravo za tim klavirom započela svoje prve ozbiljne nastupe i gradila muzičku karijeru u Americi.

„Taj klavir ima posebnu energiju. Upravo za njim sam počela svoje nastupe. Zahvaljujući tome sam razvila posao u Americi i počela da gradim karijeru. Ljudi i danas pričaju o tim nastupima i o toj magiji koja se dogodi kada sednem za klavir i počnem da pevam.“

Nakon što je pesma nastala, Dragana je ušla u studio kako bi je snimila zajedno sa muzičarima Sašom Miloševićem Maretom i Mlađanom Dinkićem.

„Otišla sam u studio kod Mareta Miloševića, zajedno sa Mlađanom Dinkićem smo snimili pesmu i oni su bili oduševljeni“, otkriva pevačica.

Za muziku pesme „Tužna priča“ zaslužna je sama Dragana Rakčević, dok tekst potpisuju Mare Milošević i Dragana zajedno.

Nova pesma od danas je dostupna publici, a pevačica se nada da će emocija koju je osetila dok ju je stvarala preneti i na slušaoce.

„Kada sam sela za tim klavirom, pesma je jednostavno izašla iz mene. Nadam se da će se dopasti publici i da će ljudi osetiti emociju koju nosi“, poručila je Dragana.