Nakon što je na društvenim mrežama krenula polemika da je Aleksandra Prijović "preotela" saradnika Barbare Bobak - stilistu Miloša Đokića, kojeg uveliko vodi na nastupe kao deo svog tima, krenule su priče da je ovo narušilo odnos među pevačicama.

Po povratku u Srbiju, Barbara je na aerodromu govorila za medije i osvrnula se na navodni sukob sa koleginicom.

- Ti saradnika u principu angažuješ, ti njega ne kupuješ. Tako da niko tu nije moje vlasništvo da meni neko nekoga može da otme. Mi smo samo završili saradnju i to je to - rekla je ona.

Kako je Barbara dodala, više ne sarađuju, a neki veliki razlog za to ne postoji.

- Pa jednostavno različiti su nam se puti i to je normalno u ovom poslu prosto da se raziđemo - navela je.

Kako ona kaže, Aleksandra Prijović je pozvala nakon navoda da joj je otela stilistu, a Barbara sada otkriva i detalje razgovora.

- Rekla mi je da joj je bezveze da se tako nešto priča, da me je zvala da se opravda da to nije istina. Ne znam zašto je tako predstavljeno, pojavilo se na mrežama, valjda se ništa ne dešava pa čekaju ljudi da se bilo šta desi - nastavila je.

"Dejan Kostić je postojao pre Prije"

Ona se iznenadila i na konstataciju da nešto ne štima ni kod saradnje sa Dejanom Kostićem.

- Dejan Kostić i ja nismo prekinuli saradnju. Dejan je moj producent, on meni radi nekoliko pesama i posle toga ćemo da radimo ozbiljniji album. Ljudi rade sa jednima pa sa drugima, to je normalna stvar. Nema puno ni stilista ni kompozitora.

Na konstataciju novinara da se ispostavilo da svi žele nešto što je od Aleksandre Prijović, Barbara odgovara:

- Dejan Kostić je postojao pre Prije i pravio hitove pre njenih hitova, to je ružno tako da se kaže iskreno - rekla je Barbara.