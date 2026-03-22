Tamara Milutinović odlučila je da stavi tačku na nagađanja i javno progovori o glasinama da se razvodi od supruga Darka Jevtića.

O razvodu

Kako kaže, normalno je da u svakom odnosu postoje trzavice, pa tako i u njihovom.

- Došla je priča do nekih ljudi, na to se nadodalo svašta nešto, ali to nije istina. I dalje sam u braku, i dalje živim sa suprugom, sve je u redu - rekla je ona, pa dodala:

- Nismo ni razmišljali o tome, nije se vodila priča o bilo kakvom razvodu, ne daj Bože.

Na pitanje kako je njen suprug reagovao na natpise u medijima, Tamara je u emisiji "Premijera - Vikend specijal" rekla:

- On je totalno uz mene, bitnije mu je kako se ja osećam povodom toga, pošto sam ja u tom poslu, a on se odvojio, ne želi da se pojavljuje u medijima, ja to poštujem i volim - rekla je i dodala:

- Mi smo medijski izloženi. Svi se svađaju svakodnevno, nijedan odnos nije idealan, pa je prirodno da se i mi svađamo sa partnerima.

Na Goginoj sam strani

Tamara je pre nekoliko godina kumovala na venčanju kolega Goge i Marka Gačića, koji se razvode, o čemu bruje svi mediji, a ona ne krije da je zbog svega zaratila sa Markom.

- Sve znate, davali su izjave oni, ali i ja. Sve što sam imala, ekla sam. Žao mi je zbog mnjihovog razvoda, što su u procesu i naravno da sam na kuminoj strani. Sa njim nisam u kontaktu, stavili smo tačku na naš odnos, jako sam ljuta na njega. Svim srcem sam u kumu i nadam se da će brzo izaći iz svega ovoga - rekla je Tamara, koja je istakla da je Goga srećna u kući sa svekrom i svekrvom.

- Mikica i Mira je čuvaju kao svoje dete, to je najlepše iz cele te priče - rekla je ona na Pinku.