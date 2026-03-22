Slušaj vest

Ljubavni život starlete Stanije Dobrojević i dalje je pod velikim interesovanjem javnosti, posebno otkako je njen bivši dečko, Asmin Durdžić, ušao u rijaliti "Elita" i pokušao da zavede Maju Marinković pred milionskim auditorijumom.

Šarenog je najviše volela

Ipak, malo ko zna da je, osim Asmina, starletina najveća ljubav bio Milan Nikolić Šareni. Stanija nikada nije krila koliko je bila privržena Milanu i često ga pominje kao osobu koju je najviše volela, iako mu je bila neverna tokom njenog boravka na "Farmi".

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

Vratimo se više od deset godina unazad, kada je Stanija učestvovala na "Farmi". Tada su varnice sevnule između nje i Kristijana, a pred milionskim auditorijumom razmenjivali su nežnosti. Upravo tada je Šareni odlučio da okonča vezu sa starletom.

„Milan se mnogo razočarao u Staniju. Kad je video šta radi s Kristijanom u hotelu, pozvao me je i rekao: ‘Ona je dno dna! Neću više da čujem za nju!’“ – ispričao je sagovornik tada za Kurir.

Posebno ga je iznenadilo što je Stanija već na početku rijalitija pokazala da se zaljubila u Kristijana, koga je okarakterisala kao kriminalca, i da joj je zaista stalo do njega. Kap koja je prelila čašu bila je trenutak kada su Kristijan i Stanija ostali sami u hotelu. Tada je Milan prestao da gleda „Farmu“ i zauvek izbrisao starletu iz svog života i srca.

Milanov prijatelj, koji je tada želeo da ostane anoniman, otkrio je:

"Milan je rekao da se njegova devojka ponaša kao žena koja dopušta da je muškarac sa etiketom narko-dilera koristi, umesto da opere ljagu sa sebe. Jednostavno ne može da nađe opravdanje za njeno ponašanje pred širokim auditorijumom. Osim toga, Stanija se ranije grozila žena koje se upuštaju u veze sa oženjenim muškarcima, a sada je, čini se, i sama izabrala takvog."

Varala ga i u "Farmi 4“

Starleta iz Rume je 2013. u „Farmi 4“ Šarenog prevarila s manekenom Filipom Panajotovićem, a o odnosu s njim pričala je svojevremeno javno.

Foto: Printscreen

- Plakala sam posle odnosa s Filipom za bivšim, a on me je tešio. Eto, takav je bio odnos. Ja sam se vratila Šarenom, ali jednom kad se vaza polomi, više ne može da se sastavi. Šareni i moja mama zajedno su gledali „Farmu“ i plakali - otkrila je Stanija jednom prilikom.

"Taki ju je vodio da upozna Šarenog"

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Peintscreen Instagram, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Inače, Stanija je nedavno otkrila da je Taki vodio Maju Marinković da se upozna sa Šarenim.

Odnos između starleta Stanija Dobrojević i rijaliti učesnice Maja Marinković godinama intrigira javnost, a njihovo prijateljstvo često je bilo na velikim iskušenjima, a nedavno je starleta šokirala priznanjem.

- Ali da je ispala drugarica prema meni, nije. I ne radi se ovde o Asminu, ovo je mnogo dublje. Ona se muvala sa više mojih bivših. Sa Tomovićem, fanovi to dobro znaju. Sa Markom Markovićem, to smo već apsolvirali. Ali ima još toga... Taki ju je čak vodio u Novi Sad da upozna mog bivšeg Luku, pa onda Šarenog.