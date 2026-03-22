Stanija Dobrojević je, pred ulazak u "Elitu 9", otvorila dušu o Asminu Durdžiću, ali i drugim bivšim momcima. Dotakla se i nesuglasica sa majkom, dok rođendan slavi već danima unazad, od kad se iz Amerike vratila u Srbiju.

- Slavi se moj rođendan. Bila mi je tu porodica, najuži krug najmilijih. Proslavila sam rođendan u Majamiju, a sad sam i ovde. Ja u Americi mnogo radim na novom brendu, mnogo mi to vremena oduzme. Nadam se da se umor ne vidi na licu - rekla je Stanija Dobrojević.

- Družim se tamo sa našim ljudima. Drugarice, drugovi, uglavnom vikendima. Ceo život ću živeti malo u Majamiju, malo u Srbiji. Srbija je moja domovina, moj narod, srce mi je ovde. Kad je bila korona, bilo šta da se desi, ovde sam, to je to - kazala je potom za "Premijeru - vikend specijal" Stanija, koja je pripremila posluženje zbog 41. rođendana, te otkrila zbog čega se svađa ovih dana sa majkom.

- Živim svoj san. Kad se setim kakvo je bilo moje detinjstvo... Ovde ću uvek dolaziti, nekad mi pas mnogo nedostaje, da ne pričamo o porodici, našoj muzici, hrani. Moja mama ne podržava moju odluku, sukobljavamo se tu, ono što sam rekla da bih ušla u "Elitu". Ne mogu ženi da objasnim da ne čita komentare, al' džabe, ne možeš joj objasniti. Ja ne živim u komentar sekciji, mama, ja živim ovde! Samo da smo svi živi i zdravi, to je najvažnije. Želim da stavim tačku na priču od pre tri godine, neću da učestvujem u blaćenju, vređanju, nije mi do honorara i novca. Nisam više ona klinka od pre 10, 20 godina - rekla je Stanija, pa se dotakla sukoba sa Ivanom Šopić, a onda i bivšeg dečka Asmina Durdžića.

- Ako neko postane voditelj iz rijalitija, pa daj budi voditelj! Asminu šta da kažem... Nemam ništa više da ga pitam, ljudi treba da znaju da se nikad ne bih zaplakala za njim. Asmin je definitivno moj najveći promašaj. On nije mene prevario, on je mene izdao. Da l' bio sa Majom, Miljanom, Minom, meni su sve one iste! On me je blatio, to me je najviše povredilo. Da li sam bila tipovana, zapita se čovek... To nije čovek koji sam mislila da jeste. Moji izbori u ljubavi su katastrofa. Ovde sam nasela na priču, jesam, nadam se da sam izvukla neku pouku - istakla je Stanija.

"Šareni mi je rekao da nije bio sa Majom"

Ona se otvoreno osvrnula na bivše momke.

- Šarenog i Marka Markovića sam najviše volela, a sa Asminom je nešto drugo bilo, on se mnogo iskompleksirao u međuvremenu. Sa Markom sam najviše želela dom, radili smo na detetu, nije se dalo, a ostavila sam ga dok sam ga još volela. Da li sam izgubila bebu sa njim? Neću da pričam na tu temu, bolno mi je. Marko mi se ne javlja, a Šareni mi se javlja, čestitao mi je rođendan, rekao mi je da nije bio sa Majom! (smeh) Javio se posle osam godina, da, da, osam godina! On nikad nijednu ružnu reč nije rekao za mene, nije hteo da uđe na "Farmu" nekada, i dan-danas mu je obraz čist. Mi smo se zabavljali pre 10, 15 godina, pozdrav za njegovu majku. On je sjajan muškarac, a na šta sam sad spala... Sad sam solo, pa ćemo videti. Simpatijica imam, ali se ne upuštam u neke odnose. Nikad nisam imala dečka Amerikanca, ne mogu da se poklopim sa njima po mentalitetu, duša ne može da klikne. Svakog muškarca sam ja ostavila, ali, evo, neka bude da je Asmin ostavio mene, neka mu bude, eto. Da li bih usvojila dete? Bih. Zdrava sam, prava, mogla bih da imam svoju decu. Neću da žurim, neću! Ne želim tek tako da imam dete, a ako se desi da zakasnim, usvojila bih dete, decu! Volela bih, ipak, najviše svoju biološku decu - istakla je ona potom.

"Taki ju je vodio da upozna Šarenog"

Pidsetimo, odnos između starleta Stanija Dobrojević i rijaliti učesnice Maja Marinković godinama intrigira javnost, a njihovo prijateljstvo često je bilo na velikim iskušenjima, a nedavno je starleta šokirala priznanjem.

- Ali da je ispala drugarica prema meni, nije. I ne radi se ovde o Asminu, ovo je mnogo dublje. Ona se muvala sa više mojih bivših. Sa Tomovićem, fanovi to dobro znaju. Sa Markom Markovićem, to smo već apsolvirali. Ali ima još toga... Taki ju je čak vodio u Novi Sad da upozna mog bivšeg Luku, pa onda Šarenog - napisala je Stanija nedavno.