Ivana Pavković i Petar Mitić već godinama važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a u braku su dobili tri sina. Pevačica je pre izvesnog vremena otkrila kako je jedna koleginica sa javne scene pokušala da naruši njihov mir kada je pokušala da je izmanipuliše.

U javnosti su se pojavile spekulacije da je reč o pevačici Gogi Gačić, koja je navodno Ivanu zvala na kafu i saopštila joj da je muž vara. Pavkovićeva joj je tražila dokaze, koje pevačica nije imala.

Goga Gačić se u međuvremenu razvela, a njen muž, pevač Marko Gačić je javno priznao da je pevačicu varao. Novinari su pitali Ivanu da li se Goga umešala u njen brak i šta je istina:

- Moram zaista da kažem da su bile neke dve-tri emisije gde sam zaista ispala naivna, ako što je bio taj u kome je vaš kolega uspeo da

izvuče nešto iz mene za šta nisam nikada ni sa kim pričala o tome. Ja nikada nisam izgovorila ime i prezime te osobe i zaista ne bih

produbljivala tu temu - rekla je Ivana

Što se tiče Marka i Goge, Ivana je dodala:

- Što se tiče njih dvoje, ne bih stajala nikome na muku i ne volim kada se bilo koja porodica raspadne ili kada se bilo kojoj ženi desi

tako kao što se njoj desilo. I kao jedna žena i kao majka. Tako da je to sve što bih rekla.

Ivana je takođe otkrila da se više ne druži s Markom, kao i da je to viđanje daleko iza njih.

- Davno je bilo kada smo prestali da se družimo. Probali smo, ali ne ide. Videli smo se svega par puta. To ne znači da se ne poštujemo -

rekla nam je, a čitav intervju pogledajte u snimku koji se nalazi na početku teksta.