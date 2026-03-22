IVANA PAVKOVIĆ PROGOVORILA O PRIČAMA DA JE GOGA GAČIĆ HTELA DA JOJ UNIŠTI BRAK: Ispala sam naiva! Pevačica otkrila i zašto je puklo prijateljstvo
Ivana Pavković i Petar Mitić već godinama važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a u braku su dobili tri sina. Pevačica je pre izvesnog vremena otkrila kako je jedna koleginica sa javne scene pokušala da naruši njihov mir kada je pokušala da je izmanipuliše.
U javnosti su se pojavile spekulacije da je reč o pevačici Gogi Gačić, koja je navodno Ivanu zvala na kafu i saopštila joj da je muž vara. Pavkovićeva joj je tražila dokaze, koje pevačica nije imala.
Goga Gačić se u međuvremenu razvela, a njen muž, pevač Marko Gačić je javno priznao da je pevačicu varao. Novinari su pitali Ivanu da li se Goga umešala u njen brak i šta je istina:
- Moram zaista da kažem da su bile neke dve-tri emisije gde sam zaista ispala naivna, ako što je bio taj u kome je vaš kolega uspeo da
izvuče nešto iz mene za šta nisam nikada ni sa kim pričala o tome. Ja nikada nisam izgovorila ime i prezime te osobe i zaista ne bih
produbljivala tu temu - rekla je Ivana
Što se tiče Marka i Goge, Ivana je dodala:
- Što se tiče njih dvoje, ne bih stajala nikome na muku i ne volim kada se bilo koja porodica raspadne ili kada se bilo kojoj ženi desi
tako kao što se njoj desilo. I kao jedna žena i kao majka. Tako da je to sve što bih rekla.
Ivana je takođe otkrila da se više ne druži s Markom, kao i da je to viđanje daleko iza njih.
- Davno je bilo kada smo prestali da se družimo. Probali smo, ali ne ide. Videli smo se svega par puta. To ne znači da se ne poštujemo -
rekla nam je, a čitav intervju pogledajte u snimku koji se nalazi na početku teksta.
Kurir/Mondo