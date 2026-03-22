Hrvatski pevač Toni Cetinski nedavno je iznenadio čitav region kada je otkazao koncert u novosadskom "Spensu". Kao izgovor za to što karte nisu bile rasprodate, Cetinski je izneo šokantnu tvrdnju da ne želi da nastupa na mestu "gde je nekada bio logor u kojem su stradali hrvatski državljani", što je u domaćoj javnosti odmah demantovano i okarakterisano kao notorna laž.

Ovaj sramni potez hrvatskog pevača naišao je na oštru osudu, a njegovo ponašanje šokiralo je brojne kolege iz Srbije. Sada se ovim povodom oglasila i naša poznata pevačica Tamara Milutinović, koja nije mogla da sakrije svoje razočaranje.

Tamara Milutinović Foto: Damir Dervisagić

Tamara je priznala da je potpuno zatečena ponašanjem svog kolege.

- Nemam nikakvo mišljenje trenutno, baš ne znam šta bih rekla. Ne znam šta je u njegovoj glavi, mi pevači smo preodređeni da pevamo punog srca, bez podele, bilo ikakvog nacionalizma... - izjavila je pevačica za "Premijeru - vikend specijal" i dodala:

- Ako je mislio stvarno na to što se piše, nemam nikakvo mišljenje, razočarana sam.

Pitao publiku: "Koliko ovde ima Srba?"

Toni Cetinski nepoželjan u Srbiji

Podsetimo, ovo je samo jedan u nizu incidenata koji se vezuju za hrvatskog pevača u poslednje vreme. Pored sramnog pravdanja za debakl u Novom Sadu, on je na nastupu u Ljubljani sa bine postavio pitanje publici: "Koliko ovde ima Srba?!".

Domaći mediji i kolege, među kojima je i Kaća Živković, oštro su osudili Cetinskog, ističući da on ovakvim podmuklim i licemernim izjavama samo pokušava da prikrije mali broj prodatih karata.

