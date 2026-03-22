Domaći mediji nedeljama unazad bruje o potencijalnom ulasku rijaliti zvezde Stanije Dobrojević u aktuelnu sezonu "Elite", gde joj je bivši verenik Asmin Durdžić, o kojem je bez dlake na jeziku govorila u emisiji "Premiijera - Vikend specijal".

O ulasku Elitu

Stanija je po sletanju iz Majamija progovorila o ulasku u rijaliti:

- Nije mi do honorara i novca, mnogi ljudi tamo nemaju šta da izgube, a ja imam obraz i nemam cenu - počela je Stanija, koja je zauvek precrtala Asmina.

- Završila sam sa njim i sa celom tom pričom. Ne bih zaplakala, poželela bih sreću i stavila tačku, nastavila svoj život dalje. Nikada se ne bih zaplakala zbog njega, već zbog toga na koga sam trošila vreme, jer nemam vremena da trošim na promašaje. On je bio definitivno moj najveći promašaj - priča Stanija, koja Asminu jednu stvar neće zaboraviti.

- Ušao je, izdao me je. Izdaja više boli od prevare. Nisam paćenica, ne bih se ponižavala, imam ženski ponos. Je l' možemo lepo da se raziđemo ako si se zaljubio u drugu ženu? Ali da ti blatiš nešto što smo imali, a bilo ti dobro, branio me od celog sveta i počneš da pljuješ, iznosiš prljav veš? Taj deo ja ne razumem, taj svet ne razumem, niti te mozgove, šta je to? Došao je u Majami, predstavio mi se kao građevinac, znate šta je on bio u mojoj glavi, kako mi se predstavio... I onda uđe u rijaliti da mene blati? To mi je sudbina i trenutna situacija, ne bežim od toga. Žene, učite iz mog primera, da vam se ne desi isto.

Nikada nije očekivala da će je bivši javno blatiti.

- Ja sam savršena u ulozi bivše, umem da ostanem ortak i prijatelj, bez ljubavnih konotacija. Ali ovi profili, da raskidaju, pljuju, a bilo im idealno dok su bili tu... Ko zna zašto su bili tu, da li sam bila tipovana... Svaka čast preinteligentnim, pametnim ženama kojima se to nije desilo, skidam im kapom. Obrazovana sam, uspešna, izgledam fantastično za svoje godine, Amerika, porodica, a izbor u ljubavi... Kao poslednja slepica. Nasela sam na priču, to je tako kako je. Nadam se da sam izvukla pouku.

Nije me finansirao

Stanija se osvrnula i na Asminove tvrdnje da on finansijski stoji iza njenog brenda.

- Bilo je pomoći, ali ja sam investirala u svoj brend, ovo je moja firma, iza cele priče stojim samo ja. Pomagao je u početku kada sam imala problem s promašenim fabrikama, uzorcima, pronašao mi je fabriku koju sam tražila pomoć. Iscenkao mi se za bolje dilove, ja to mnogo cenim i nikada neću umanjiti ono što je učinio za mene, ali ne treba mene da ponižava i da pravi da je on finansirao brend, kao da sam glupača kojoj je muškarac poklonio brend, a ja nisam ta priča, ja sam biznismen.