Pevač Savo Perović operisao je žučnu kesu nakon što su se pojavili nesnosni bolovi, a nakon operacije smršao je osam kilograma.

On je otkrio da mu se slošilo dok je pevao, pa su prisutni odmah intervenisali i pozvali Hitnu pomoć.

- Dobro sam sada nakon operacije, tako sam rekao i pre tri dana, pa sam završio u Hitnoj. Operisao sam žučnu kesu pre mesec i po dana i sada se oporavljam.

Vratio sam se ja poslu, snimio i treću pesmu. Inače, pozlilo mi je na nastupu, samo sam osećao kako mi se naduva stomak. Popio sam jedno alkoholno piće, pevao sam kod gostiju za stolom i osetio samo da mi je loše. Zapravo sam pre tog pića popio i energetsko piće, nije mi leglo i odmah mi je pozlilo. Energičan sam, dao sam se maksimalno na nastupu, već kao razmišljam prošlo je dosta vremena. Kad me je zabolela glava uzeo sam lek, i dok sam pevao osetio sam samo oštar bol. Svi su se uplašili, zvali su Hitnu pomoć, odmah su me priključili na infuziju - rekao je Savo Perović, pa je otkrio kako je sve mama podnela:

- Ona je kao veštica, odmah je predosetila da mi se nešto desilo. Pitala me je odmah ujutru kako sam, šta radim i tako dalje. Morao sam da ispričam šta je bilo, pa me je kritikovala. Pričala mi je šta treba da jedem i tako.

Pevač tvrdi da pliva jednako dobro u svim žanrovima, pa sve izvodi na svojim nastupima.

- Što se muzike tiče, ja pevam sve na nastupima, najviše kafane i privatne proslave. Nekako sam vagao uvek šta snimam, nisam se prilagođavao, ali je sve ovo što u poslednje vreme snimam, nekako baš moj ukus i nova neka strana. Trending lista je praktično šizofrenija kod nas, to je istina. Klinci danas slušaju neku drugu muziku, ali mislim da za svakoga ima ponešto. Svako od nas ima publiku za svoje stvari.

Ja sam išao uvek sa svojim pesmama ispred vremena, sećam se i reakcija kada sam sa Sajsi radio na pesmama. Komentari su bili razni, i nekako znam da smo uradili pravu stvar. Mene su uvek više slušali stranci, nego naši ljudi - kaže pevač.

Savo je prokomentarisao i aktuelnu temu oko navodne netrpeljivosti između Aleksandre Mladenović i Džejle Ramović.

- Ja sam dobar i sa jednom i sa drugom. Meni je neverovatno da se podigla tolika prašina oko svega toga. Aleksandru jako dugo znam, ona je inače temperamentna, iskrena i mislim da joj samo nije bio dan.

Džejla sa druge strane ima filmsku lepotu, obe volim, tako da ne mogu da stanem na stranu. Džejla je ozbiljan vokal, ali mislim da bih se u duetskoj pesmi jako dobro sklopio i sa Aleksandrom. Što se tiče situacije iz emisije, ja bih se složio sa Džejlom.

"Čuvam svoju intimu"

Savo tvrdi da ne plasira u javnost više od onoga što treba, kada je privatni život u pitanju.

- Neko sam ko stvarno čuva nekako svoj privatni život i mislim da tu ne treba ništa da se menja. Ako nećeš da se nešto sazna, treba biti obazriv i da ne pričaš prosto o tome toliko i to je to. Kada bi se saznalo sve o meni, siguran sam da bih morao da se iselim iz ove države! Kod mene biste našli svašta, morao bih da odem na Majorku.

Nema naravno ničeg strašnog, samo prosto nisam lik koji bi sve stavljao na tacni. Izabrao sam sa druge strane da budem pevač i šoumen, ali nisam izabrao da na sva usta pričam o svom privatnom životu.

"Kriv sam za mamine skandale"

Savina majka Suzana Perović Blondi već određeno vreme prodaje svoje intimne fotografije i snimke na sajtu za odrasle, a njemu, kako je jednom prilikom otkrio, to ne smeta.

Savina majka Suzana Perović Blondi slovi za vrlo neobičnu ženu, a pevač sa njom ima vrlo prisan odnos.

- Što se tiče moje mame, bilo je raznih naslova, ali ja sam kriv za jedan. Ona priča oko Onlifans profila, to nije prosto istina. Znam šta znači klik, kad se nešto desi ili kaže bombastično i ja sam svestan toga. Možda je otišlo nekad nešto previše, ali se generalno trudim da pazim šta pričam. Moja mama i ja smo mnogo bliski.

O Luninom paklu i Ninoj operaciji

Perović tvrdi da je sa porodicom Đogani i danas vrlo blizak.

- Sa celom porodicom Đogani sam blizak, sad smo svi pod utiskom jer je Nina operisala nos, ali naravno da podržavam ako je to nešto što osoba želi. Ako je ona srećna, samo napred treba da ide sa svim ovim - rekao je pevač.

Savo se osvrnuo i na situaciju kada su se Luna Đogani i Marko Miljković našli zaglavljeni na Maldivima usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

- Sad kad je bila ova situacija kada su se Luna i Marko zaglavili na Maldivima, Anabela je bila tu Alfa i Omega, baš je bila predana 100%, svi smo se bili uspaničili, nije bilo prijatno. Svi smo uskakali da pomognemo oko dece, bili smo složni. Ja sam ih obilazio dva, tri puta, samo da njima bude super. Na kraju je sve super Bogu hvala.

kurir.rs/blic