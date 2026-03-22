Drugarstvo Stanije Dobrojević i Maje Marinković definitivno je puklo otkako je Maja u "Eliti" postala bliska sa drugaricinim bivšim verenikom Asminom Durdžićem Alibabom, a svi se pitaju kako će izgledati njihovo potencijalno suočavanja pred kamerama Pinka u Beloj kući.

Stanija precrtala Maju

Stanija je bez dlake na jeziku odgovorila na tvrdnje njenog bivšeg dečka Asmina Durdžića da je tokom njihove veze pravila ljubomorne scene baš zbog Maje.

Maja Marinković Foto: Boba Nikolić

- Nikad. Maja je od mene deset godina mlađa, lepo izgleda, jedna od najatraktivnijih. Da imam izraženu ljubomoru, ja ne bih smela da stojim pored nje, da se slikam pored nje, da izlazim i ne bih joj slala svoj brend. Volim kada je druga žena lepa i atraktivna. Maju sam uvek gledala kao poznanicu, volim da izađe,m i đuskam, ali ne možemo da sedimo kod kuće u četiri zida. To su moji bivši momci sa kojima se ona nažalost... Upoznala sam je u "Zadruzi 2", bila sa Markom Markovićem tri godine, a poslednje tri godine sam sa Asminom. Ona je za te godine uspela da mi se muva sa oba bivša, sa Šarenim, a sa kim je sve bila? Neću da je osuđujem, ali ovo su činjenice, šta je ovo?! - šokirana je Stanija, koja je Maju definitivno precrtala.

Jedno ima da joj poruči

Stanija u emisiji 1na1 Foto: Marko Karović

- Ja ispadam budala, gledam je kao drugaricu, a šta ti pokušavaš, da me poniziš? Hoćeš zbog kompleksa da me zgaziš, onda nisi drugarica. Videčemo da li je taktizirala sa Asminom. Njoj će ovo biti prekretna tačka, ili će da uđe u vezu sa njim, ili da obrne igricu - smatra Dobrojevićeva, koja je bivšoj drugarici ipak zahvalna na tome što joj je otvorila oči.

- Maji bih imala svašta nešto da kažem, ali bih joj na kraju rekla hvala - zaključila je ona u razgovoru za Pink.

STARS EP 589 14.03.2026. Izvor: kurir televizija