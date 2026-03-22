Pravu agoniju doživela je bivša učesnica „Zadruge“ Anja Todorović tokom boravka u Dubaiju, gde se zatekla sa dečkom u trenutku izbijanja sukoba na Bliskom istoku. Zbog novonastale situacije povratak u Srbiju pretvorio se u pravu dramu, pa su uz velike poteškoće uspeli da pronađu alternativni let.

O ovom stresnom i neizvesnom iskustvu Anja je sada govorila u jednoj emisiji, otkrivajući kroz šta su sve prošli dok nisu uspeli da se vrate kući.

- Otišla sam sa dečkom, trebalo je da krene da radi, ja da uživam i eto... Drugi dan našeg odmora je krenuo haos, a trebalo je mesec dana da budemo. Samo što smo došli... Bili smo na bazenu hotelskom, kada je izašla vest da se desilo u Abu Dabiju - počela je priču Anja.

- Kada mi je rekao šta se tamo desilo, ja sam rekla: "Dobro, to je na sat i po od Dubaija", a posle sat vremena čule su se detonacije i kod nas. Ušli smo u sobu, počeli su da se tresu prozori. Nije bilo prijatno, te večeri se prvi put oglasio alarm, telefon je krenuo da vibrira, da pišti. Moraš da se skloniš od prozora, da se evakuišeš ako si napolju, a ljudi iz mog hotela su uglavnom išli u garaže - prisetila se ona.

- Kada je sve krenulo bila je frka, ja sam se uspaničila. Svi su bili u panici. Kada se oglasi taj alarm, sat vremena treba da si evakuisan dok ti ne stigne novo obaveštenje, da je sve u redu i da možemo da se vratimo normalnim aktivnostima. Kad krenu alarmi, ti se sklanjaš, najgore je kada te probudi usred noći, pa se izbezumiš. Na dan kada smo mi krenuli, alarm se oglasio tri-četiri puta.

Nije krila da je bila prestrašena

- Nikada nisam doživela tako nešto, imala sam strah, ne znam šta će da pogodi. Ljudi koji tamo žive svi su lagani, sve normalno. Samo kada je taj alarm svi se sklone.

Pisalo se da je i zbog oglašavanja na mrežama mogla da završi u zatvoru, što je sada prokomentarisala:

- Snimala sam lajv na TikToku, a nisam znala da im je zakon takav da ne smeš ništa da snimaš, prenosiš. Kada sam bolje pročitala... Od tada nisam smela više da snimam, da rizikujem, da završim još u zatvoru, otkud znam. Taj jedan lajv je obišao svet i to je to - rekla je ona, pa se požalila na dečka:

- Moj dečko je bio u najvećoj panici od svih ljudi. Imao je teoriju zavere neku, mislio je da ako izađe iz sobe, da je to kraj. Provodili smo vreme u hotelskoj sobi, samo da se sklonimo što pre i da tražimo prvi let da odemo iz Dubaija, pa da se vratimo kada se sve unormali. Kada dođe dan leta za Beograd, isti dan se otkaže. Jedino smo našli za Budimpeštu, cene karte su jako visoke, za jednu osobu je bila 1500 evra, a sledeći dan 3000 za jednu osobu.