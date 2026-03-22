Nakon što je u javnost isplivala informacija da su rijaliti učesnik Bora Santana i pevačica Indi Aradinović bili u tajnoj romansi, strasti se ne smiruju! Borina rođena sestra Dragana rešila je da progovori i potvrdi celu priču.

Sve je počelo kada je učesnica rijalitija Anastasija otkrila da joj se Bora Santana ispod pokrivača poverio o aferi sa poznatom folkerkom. Borina sestra Dragana sada je javno potvrdila ove navode, ističući da je uži krug prijatelja, ali i cela porodica, znala za njihovu ljubav.

"Dobro, mi svi znamo, zna i većina prijatelja da su oni bili u vezi, to nije nikakva tajna. Ne mogu da je razumem zašto to krije", izjavila je šokirana Dragana.

Ona je naglasila da bi Indi rado prihvatila za snajku i da je obožava jer je pozitivna osoba. Prema Draganinim rečima, Bora je pored pevačice bio neuporedivo srećniji i opušteniji, dok je u vezi sa bivšom partnerkom Milicom Kemez uvek vladala neverovatna napetost i nervoza.

Sestra poznatog šoumena se dotakla i navoda da je Bora finansirao Indi i pomogao joj da se vrati na estradu. Iako ističe da za samo finansiranje nema konkretne dokaze jer to "nije videla", Dragana tvrdi da je njen brat pomogao njoj, ali i mnogim drugim pevačicama da dođu do uspeha.

"Neće da priznaju, verovatno ih je sramota!", odbrusila je Dragana.

Indi besna kao ris

Sa druge strane, Indi Aradinović nimalo nije štedela reči. Pevačica se nedavno oglasila vidno besna zbog ovih tvrdnji i najavila sudske procese.

"Ovo je jako nisko, za mene jako veliki udarac i izmišljotina! Ja sam umetnica", poručila je besna pevačica i dodala da je zgrožena navodima: "Polomiću onog kog treba kao p**ku, a ja problem nemam, za svoju pravdu ću se izboriti! Ići će tužba, kome god, tu malu, ali i Boru, ako bude trebalo".

Indi je naglasila da su ona i Bora funkcionisali isključivo kao prijatelji i saradnici. Kako ističe, ona uopšte nije njegov tip devojke, viđali su se isključivo danju, te je duboko razočarana što je uvlače u ovaj haos.

"Znam njegove tajne, čuvam ih, nikad neću izdati, prodati nekog ko je prema meni bio iskren... Ali, ako je stvarno prolupao... Vidim da svašta laprda, gadan je", zaključila je oštro pevačica.