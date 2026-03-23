KAĆA LAZIĆ POKAZALA KAKO PROVODI VREME U BRESTAČU Emotivni prizor iz porodičnog dvorišta - Ovako izgleda dan u njihovoj kući u teškim trenucima
Katarina Lazić, supruga pevača Darka Lazića, deset dana od tragedije, objavila je na Instagramu dirljiv trenutak iz porodičnog doma u Brestaču. U teškim danima za porodicu Lazić, usled porodične tragedije i gubitka pevačevog rođenog brata Dragana Lazića, najveću utehu, nadu i zračak svetlosti donose najmlađi.
Na fotografiji koju je Kaća objavila na svom storiju, vidi se bezbrižna dečja igre u njihovom prostranom dvorištu. Tri devojčice, obučene u prolećnu garderobu i tople prsluke, uživaju na otvorenom, dok se dve od njih igraju tako što guraju mala, roze kolica za lutke.
Podsetimo, Dragan je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 11. marta, na putu ka Šapcu, kada je vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom. Prilikom povorke, Darko je sve vreme mazio i ljubio kovčeg svog brata, izgovarajući reči koje kidaju dušu.
- Nisi ti ovo zaslužio, brate moj... Tata Milane, dovodim ti sina. Čuvaj mi ga. Obećao si mi da ćemo pričati. Zašto si me, brate, ostavio? Zašto? Ti si moja duša, život! Kako ću ja bez tebe? Nismo se tako dogovorili... Nisam stigao sve da ti kažem, nismo se oprostili... Proći će sve to bato, proći će... Obećavam ti! Ništa ne brini, ja ću brinuti o svemu, obećavam ti da će sve biti u redu. Svaki dan ću ti pisati! Ovo je samo privremeno, brate moj! Ne dam te nikom. Zar ovako da te ispraćam? - govorio je neutešni Lazić.