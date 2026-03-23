U eri društvenih mreža gotovo da ne postoji osoba koja barem u jednom periodu života nije otvorila profil na poznatim platformama poput Fejsbuka i Instagrama. Među onima koji žele da se povežu sa drugima, dele različite sadržaje su i poznate ličnosti, a gotovo svi među njima su otvorili naloge na nekoj od popularnih platformi.

Ipak, među onima koji nisu podlegli ovom globalnom trendu i koji su poželeli da sačuvaju svoju privatnost daleko od očiju javnosti je frontmen Amadeus benda Bojan Tasić, poznatiji kao Džaja.

Džaja je jedini sa estrade koji nikada nije napravio profil ni na jednoj društvenoj mreži.

Mnoge Džajine kolege osim privatnih potreba platforme koriste za reklamiranje i oglašavanje, a neki su pokrenuli i biznis tim putem. Džaja je ipak odlučio da bude daleko od socijalnog pritiska.

Izbo ga maloletnik

Podsetimo, Džaja je pre nekoliko godina napadnut u parku i jedva je preživeo.

- Pre nekoliko godina su me izboli nožem, jedva sam ostao živ. Bio sam u parku sa devojkom, sedeli smo na klupi, on mi je probušio plućnu maramicu, prišao mi je s leđa. Znam ko je taj dečko, on je tada imao 14 godina, više nije među živima - rekao je on u emisiji "Premijera, vikend specijal". 

- Davio sam se, ali ne tamo na vodopadima, nego na reci Jablanici. Dva puta sam se davio, vučem traume iz detinjstva.

