U domu Kuzmančevića danas je poseban dan.

Naime, Verica Rakočević danas slavi rođendan, a njen suprug Veljko Kuzmančević javno joj je čestitao i posvetio dirljive reči.

"Ostani zauvek svoja i posebna"

Veljko je objavio fotoografiju svoje supruge i napisao joj prelepu čestitku.

- Medo, srećan ti divan dan. Ostani zauvek svoja i posebna, pomeraj granice i još dugo prkosi vremenu i zakonima fizike. Voli te muž - napisao je Veljko na društvenim mrežama.

Verica Rakočević napunila je 78. godina, a na izgledu i duhu bi joj pozavidele mnoge žene.

Vanvremenska ljubav

Kuzmančević je nedavno otkrio kako je izgledalo upoznavanje sa modnom kreatorkom i ispričao početak njihove vanvremenske ljubavi.

Veljko je priznao da Verica u prvom mahu nije razmela njegovu poruku i da mu je odmah odbrusila.

- Tada sam znao ko je Verica ali nisam tačno znao da je ona kreatorka, nisam znao detalje. Video sam samo kakav će događaj da bude povodom njene revije tada i pomislio sam da je super da sve isprati simfonijski orkestar i da to bude pravi spektakl. Zamislio sam kako bi to bilo sjajno i ja sam Verici poslao poruku na Fejsbuku i pitao da li bi mogli da sarađujemo. Zamisli, šta je ona meni rekla: "Ja ne pravim muške modele". Kada sam joj ispričao celu ideju, rekla je da bi to bilo strava i tako je sve počelo - otkrio je Veljko na TV Hype.

Prvi poljubac

- Ludilo u našem odnosu jeste što tu niko nije pao na d*pe na samom početku. Mi smo prosto morali da se sretnemo u ovom životu, kada smo počeli saradnju i uopšte viđenje mi smo samo shvatili da ne možemo nikako da provodimo vreme jedno bez drugog. Rekao sam joj u jednom trenutku da mi treba da se uzmemo, jer niti je ona meni devojka, niti ja njoj dečko... Ja sam nju prvi poljubio, bilo je nešto spontano. Na Zlatiboru sam je poljubio, otišli smo na deset dana - govorio je Veljko.

"Potpisao sam bredbračni ugovor"

Veljko je rešio da zavek stane na put lošim komentarima i predrasudama, te je rekao da je potpisao bračni ugovor pre venčanja i da ga ništa sem ljubavi sa Vericom ne zanima.

- Te priče da ja trošim njene pare, da sam ja neki naslednik njene imovine... To su takve izmišljotine, gluposti i besmisao. Ja sam potpisao predbračni ugovor pre nego što smo se uzeli, zna se šta je moje a šta njeno. Verica ima troje dece koja zaslužuju da njima ostane sve i ta kuća koju je krvavo zaradila. Kao što je normalno da ono što su moji roditelji stekli ostane mene. U našem odnosu je sve potpuno drugačije. Mene i Vericu apsolutno ne drži ništa drugo sem ljubavi, mi nemamo zajedničku decu, imovinu... - govorio je Veljko na TV Hype.

Verica istetovirala inicijale

Ljubavni par je srušio sve predrasude i postao jedan od najskladnijih na javnoj sceni.

Modna dizajnerka se na društvenim mrežama pohvalila novom tetovažom koju je posvetila upravo svom suprugu koji ju je tetovirao.

Kuzmančević ju je na samom početku videa koji je objavio na svom Instagramu pitao da li joj je ikada palo napamet da se tetovira.

- Nije, ali hajde da vidimo na šta će to da liči - rekla je Verica i svom partneru dala deo tela na kome je želela da napravi uspomenu za ceo život.

Veljko je Verici u znaku za beskonačnost istetovirao njihove inicijale.