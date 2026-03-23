Goga Sekulić prvi put je otvorila dušu o najtežem trenutku kada joj je preminula majka, ali i tome kako je smogla snage da nastavi sa poslom. U svom prvom intervjuu nakon porodične tragedije, Goga je iskreno progovorila o razarajućoj tuzi, ali i zavetu koji je dala majci.

Goga Sekulić se sinoć vratila iz Frankfurta, gde je imala nastup nakon pauze od skoro dva meseca.

- Prosto nestao je deo moje duše i čovek na silu mora da nauči da živi tako, sad to razumem. To je bol koja nikada neće proći - rekla je pevačica i dodaje da zbog deteta i posla mora da ostane jaka.

- Gubitak roditelja je veliki gubitak... ali posao mora da ide dalje. Moja majka bi nas kritikovala da ne nosimo crno, sestra i ja smo se dogovorile da to ispoštujemo, ali mama bi uvek govorila da kada imamo gubitke mora da se radi i da život ide dalje, posebno kada imamo malu decu - navodi Goga.

Uteha u muzici

Upravo zato je Goga, posle 40 dana, odlučila da se vrati nastupima, uz podršku oca koji ju je ohrabrio rečima da treba da se kreće među ljudima.

Utehu pronalazi u muzici, koju je njena majka neizmerno volela, zbog čega joj sada priprema i posebnu posvetu.

- Jedva čekam da izađe pesma o mojoj mami - emotivno ističe pevačica, dodajući da je njena majka lepše pevala od nje, ali da joj roditelji nisu dozvolili da se bavi pevanjem. Upravo ona je aktivno pomagala i u odabiru "ozbiljnijih" pesama za novi, deseti album.

Ipak, pored posla, njen apsolutni prioritet ostaje njen sin Vasilije. Pevačica ističe da zbog borbe za njegovo zdravlje ne sme da stane, uprkos tome što joj je preko potreban odmor.

Nedavni pokušaj da sa sinom ode u Sankt Peterburg završio se ranijim povratkom zbog nemira i gašenja interneta.

- Ja nisam sedela kod kuće jer imam malo dete koje kasni u govoru. Provodim vreme po logopedima i defektolozima, obilazim sve i tražim rešenje. Moja majka bi bila ljuta da ja to sve prestanem, jer svako žali za sebe, a dete mi je prioritet - hrabro ističe pevačica.

"Bivši suprug velika podrška"



U ovim trenucima, zli komentari je ne dotiču. Zna koliko poštuje svoju porodicu i da sve radi onako kako bi njena majka želela.

- Moj bivši suprug Uroš mi je, pored porodice i bliskih prijatelja, velika podrška u ovim teškim danima, i za dete, a uz nas je i zbog moje majke. Otkazala sam dosta nastupa, ali ko to ne razume, onda nije čovek - zaključuje Goga.

Pevačica lavovski bije bitku za njegov napredak, s obzirom na to da dečak kasni u govoru, zbog čega redovno obilaze logopede i defektologe. Uspomene na baku u njihovom domu su svakodnevne i veoma jake:

- Nama ostaje da se sećamo lepih trenutaka i da pominjemo baku. Baka je bila zadužena za kuvanje zdrave hrane za mog sina i Vasa dođe i grli bakinu sliku. Imamo tužnih i lepih trenutaka svakog dana.

Detaljnije o svemu što je pričala Goga nakon prvog nastupa pogledajte detaljno u video prilogu u okviru teksta.