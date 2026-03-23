Slušaj vest

Dragana Katić živi na Karaburmi gde je i odrasla, a svoj dom je uredila po svojoj želji.

Stan je vrlo svetao, preovladavaju tople boje, a voditeljka ne krije koliko uživa u svakom kutku.

Oaza mira

Nedavno je pokazala delove stana u kojem živi nakon rastanka od pokojnog supruga i oca svoje dece.

Porodičan dom Dragane Katić poseduje dnevni boravak, kuhinju, trperaziriju, kuhinju. kupatilo i tri spavaće sobe, kao i ogromnu terasu sa nestvarnim pogledom na zelenilo.

Draganin sin Boban je inženjer arhitekture koji se usavršava u Berlinu i veruje se da je učestvovao u sređivanju porodične oaze.

Početak karijere

Dragana se svojevremeno podsetila prvih poslovnih koraka, te je otkrila kako je sve počelo.

Voditeljka je jednom prilikom na Kurir televiziji u Pulsu Srbije objasnila da su u to vreme postojali kriterijumi koje je trebalo zadovoljiti kako bi se dobilo mesto na televiziji.

- Tada su postojali kriterijumi koji su morali da se zadovolje. Ja sam običnim konkursom došla. Išlo je nedeljno popodne tadašnje SFRJ iz beogradskog studija su tražili mlade i talentovane da pošalju svoju biografiju i fotografiju. To se sve stavljalo u koverat i slalo. Slalo se na Takovsku 10, na zabavni program. Tada je stiglo na hiljade prijava i nekih 20 do 30 ljudi su pozvali kao uži izbor. Među njima sam bila i ja - rekla je voditeljka i dodala:

- Ušli smo u studio, dobili vest koju smo trebali da pročitamo i onda posle toga da prepričamo gledajući u kameru. Tada je postojala komisija zaista eminentnih ljudi Televizije Beograd koji su ocenjivali ko može da prođe. Prošlo je nas par i to je bilo to. Ništa strašno ili nemoguće, ali su samo bili kriterijumi koji su morali da se zadovolje. Kod mene je presudan kriterijum bila dikcija, komunikacija i ta vrsta prepričavanja koju sam u krajnju ruku učila u školi.

Prva emisija

Dragana Katić se nedavno sa osmehom na licu prisetila svoje prve emisije „Zvezdano nebo“ i otkrila nepoznate detalje iz svoje dugogodišnje karijere.

- U prvoj emisiji sam imala zadovoljstvo i čast da radim sa Tozovcem i Čobijem, tu je bio i orkestar Bokija Miloševića. Krenuli smo iz Narodnog univerziteta Braće Stamenković, tako se tada zvala ta zgrada, zapravo tu su bili prvi koraci Grand produkcije. Počeli smo da se emitujemo na Pinku i tu smo dugo ostali, a posle toga, sve što se desilo u Grand produkciji ulazi u istoriju - izjavila je Dragana i priznala da dolazak u „Grand“ smatra jednom od najboljih odluka u životu.

Ovako je nekada izgledala Dragana Katić:

- Sad kad se približvao jubilej i kada smo pričali o tome da ćemo ga obeležiti, negde je bilo onako ‘vau’. Te godine kada se otvorila Grand produkcija ja sam dobila decu, to je bio maj, a već u decembru je krenula prva emisija. Tako da mi je sve brzo proteklo, ipak je to četvrt veka, to je zaista mnogo. Mi smo postali kao porodica za sve ovo vreme jer smo mnogo toga prošli zajedno - dodala je voditeljka.