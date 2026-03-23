Stanija Dobrojević danima je u žiži javnosti zbog ulaska u devetu sezonu Elite, a haos oko nje ne jenjava.

Starleta planira da svaku priču istera do kraja i konačno otkrije svoju stranu priče kada je u pitanju ljubavna veza sa Asminom Durdžićem.

Stanija je na medijskom nebu već gotovo dve decenije, a nedavno je za Kurir govorila o počecima i životu u Americi koji joj je obezbedio finansijsku stabilnost.

"Samo sam radila i štedela"

Dobrojevićeva je nekada jela jednu jabuku dnevno, a danas je najplaćeniji rijaliti učesnik. Živi i radi na relaciji Beograd-Majami, ima svoj brend i ne zavisi ni od koga.

Za Kurir je otkrila detalje žrtve i mukotrpnog rada, objasnila kompletan proces i otkrila kako je napravila novac i imperiju u kojoj danas uživa.

- Imala sam 400 dolara kao džeparac, morala sam da platim stan, taksi, hranu, sve je bilo jako skupo. Sa toliko novca sam živela dve nedelje. Jela sam jednu jabuku dnevno da bih zaradila i platila sebi kurs za krupijea. Kada sam dobila posao u kazinu, samo radila i štedela, ništa nisam trošila - izjavila je Dobrojevićeva i dodala:

"Ne stajem dok ne zaradim svojih prvih 100.000 evra"

- Kada sam videla koliko sam para skupila, rekla sam sebi: "Ne stajem dok ne zaradim svojih prvih 100.000 evra" i tako je i bilo. U Novom Sadu sam kupila svoj prvi stan u samom centru grada, novi auto u kojem sam se kao mačkica vozila, bila sam samoj sebi na vrhu sveta.

Niko mi nije bio ravan. Pravila sam veliku zaradu za kuću u kojoj radim jer sam bila uvek nasmejana, vesela, sređena, imala sam taj "američki osmeh". Imala sam separe u koji su dolazile najveće holuvudske zvezde, Kim Kardašijan, Paris Hilton...

"Provokativne fotgrafije su moj alter ego i egzibicionizam"

U emisiji "1na1" autora i voditelja Jovane Matić Đokić je govorila o drugoj strani popularnosti i otkrila koliko dobrog su joj donele najteže odluke, ali i šta se krije iza provokativnijih fotografija.

- Sebe smatram običnom devojkom koja se jako inteligentno poigrala sa tim terminom starleta i tim fotografijama, da prkosim lažnom moralu na brdovitom Balkanu. Ja kada okačim fotografiju i okrenem zadnjicu, samo kreću komentari i hejt, a ja još i još... Nisam se dala. Znam ko sam i šta sam, pa mi nije smetalo. Ali, sebi sam uskočila u stomak, da dobijem razne epitete i da se piše svašta. Ali sam shvatila da to pravi hajp i famu i ja sam to pustila. Nije da nije bilo momenata kada sam čupala kosu sa glave, ali ja sam uz pomoć toga napravila karijeru, ime i slavu, nije mi to diploma donela - govorila je Stanija.

- Ja sam egzibicionista, volim da živim, volim da eksperimentišem. Volim da stavim sebe u određene vatre, to me radi. U jednom trenutku sam se iživljavala sa fotografijama. Te provokativne fotgrafije su moj alter ego i egzibicionizam, zaista samo to.

O bivšim momcima

Stanija je priznala koga je najviše volela, ali i otkrila sa kim je želela porodicu i dom.

- Šarenog i Marka Markovića sam najviše volela, a sa Asminom je nešto drugo bilo, on se mnogo iskompleksirao u međuvremenu. Sa Markom sam najviše želela dom, radili smo na detetu, nije se dalo, a ostavila sam ga dok sam ga još volela. Da li sam izgubila bebu sa njim?

Neću da pričam na tu temu, bolno mi je. Marko mi se ne javlja, a Šareni mi se javlja, čestitao mi je rođendan, rekao mi je da nije bio sa Majom! (smeh) Javio se posle osam godina, da, da, osam godina! On nikad nijednu ružnu reč nije rekao za mene, nije hteo da uđe na "Farmu" nekada, i dan-danas mu je obraz čist - govorila je Stanija i dodala:

- Mi smo se zabavljali pre 10, 15 godina, pozdrav za njegovu majku. On je sjajan muškarac, a na šta sam sad spala... Sad sam solo, pa ćemo videti. Simpatijica imam, ali se ne upuštam u neke odnose. Nikad nisam imala dečka Amerikanca, ne mogu da se poklopim sa njima po mentalitetu, duša ne može da klikne.

Svakog muškarca sam ja ostavila, ali, evo, neka bude da je Asmin ostavio mene, neka mu bude, eto. Da li bih usvojila dete? Bih. Zdrava sam, prava, mogla bih da imam svoju decu. Neću da žurim, neću! Ne želim tek tako da imam dete, a ako se desi da zakasnim, usvojila bih dete, decu! Volela bih, ipak, najviše svoju biološku decu - istakla je ona potom.

Spremna za Elitu

Nakon što je proslavila rođendan u Majamiju, ali i u Srbiji sa svojim najmilijima, nakon kratkog odmora ući će u Belu kuću i suočiti se sa bivšim partnerom i bivšom drugaricom. Stanija priznaje da je spremna za sve što dolazi.

- Ni sa kim se neću pozdraviti, ulazim za sebe, svi će se pokazati tamo. Što se Maje tiče, ona mi nije bila drugarica. Pokazala je ko je i šta je i gde joj je mesto.

Bar da ju je Asmin osvojio, ali nije. Možda me žacne sujeta, ali sam ja nastavila dalje. Ceo naš odnos je bio kompleksan od samog starta. Ja sam samo želela da se posveti meni, ali to je sada završena priča. Ja ne znam da li on ume da voli. Izgleda kao da je on mene precrtao, videćemo.