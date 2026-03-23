Toni Cetinski, koji je prethodnih nedelja u epicentru skandala zbog otkazivanja koncerta u novosadskom Spensu i lažnih priča o postojanju logora na tom mestu, za vikend je održao slabo posećeni nastup u Ljubljani.

Hrvatski pevač je s koncertom počeo sa više od sat vremena kašnjenja, zbog čega je ga je izviždala nezadovoljna publika. Ipak, iako se na internetu i portalima već danima mogu videti fotografije poluprazne dvorane koja ima kapacitet od 3.000 ljudi, dok je gornji nivo bio zatvoren, pevač se sada na društvenim mrežama lažno hvali uspešno održanim koncertom.
Kako bi zavarao neupućene, Toni na Instagramu postavlja snimke iz publike, kako bi izgledalo da je hala krcata do poslednjeg mesta.

Toni Cetinski nepoželjan u Srbiji

- Pričaju o meni, ne znaju pa lažu, ali ostaće pesme istinu da kažu! Hvala Ljubljana - napisao je na Fejsbuku Cetinski, uz smimak koji ne mogu videti svi njegovi pratioci.

Tokom koncerta, kada je konačno počeo da peva, Cetinski je počeo da "preslišava" koga ima u publici. 

- Daj da vidimo... Neka dignu ruke svi Slovenci i Slovenke večeras, Bosanci i Bosanke, Crnogorci i Crnogorke... Okej, ima nas dovoljno - rekao je.

Poslednje je spomenuo Srbe i Srpkinje.

- A Srbi i Srpkinje? Dobro, multikultura se nastavlja dalje - rekao je pevač, a na njegove reči odazvalo se nekoliko prisutnih očigledno iz Srbije.

Inače, pevač je na koncert u Ljubljani, stigao u pratnji supruge Dubravke, a pre nego što je ušao u prostor u kom treba da nastupa, srpska novinarka ga je direktno pitala da li će uputiti izvinjenje građanima Srbije zbog svega što je izjavio poslednjih nekoliko nedelja.

Dubravka Cetinski i Toni Cetinski

On se blago nasmejao, na ivici podsmeha, i rekao: 
- Možda... Možda jednog dana!

Iza njega je išla njegova žena koja ga je rukom pogurala da uđe, pa je razgovor na koji verovatno nisu bili spremni tu i završen.
Podsetimo, Cetinski je izazvao bes fanova u regionu nakon što je napisao da “Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih", nakon čega je usledio niz iznenađujućih, za mnoge šokantnih i sramnih poteza što sa njegove, što sa strane njegove supruge Dubravke.

