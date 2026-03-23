Mira Kosovka nedavno je govorila o svom pokojnom kolegi Ninu Rešiću i otkrila nepoznate detalje iz njegovog života.

Razne spekulacije godinama kruže o njegovom liku i delu, a njegova koleginica je sve demantovala.

"Niko nije pitao kako mu je"

- Nino i ja smo se obožavali, mnogo smo se voleli. Pišu nešto što nije istina. Ko god da mu je došao u kuću, da li deca ili žena, samo su tražili pare. Nikoga nije zanimalo ni da pita za njega - govorila je pevačica za Hype TV i dodala:

- On je izdržavao majku koja je bolovala od raka, bio je podstanar. Dođu i odu, niko ne za njega ne pita. Bio je kućni tip, bio je kao neka beba. On je bio previše dobar i miran. Mene je obožavao jer sam sve suprotno. On dođe kod mene, pijucka... Nije bio tip koji se borio, bilo ga je lako savladati. Jako mi je žao kad ne pričaju lepo o njemu.

Umro u 43. godini

Pre skoro 19 godina preminuo je pevač Nino Rešić. Kako je tada pokazao obdukcioni nalaz, on je u 43. godini izgubio život u bolnici u Bijeljini od perforacije pankreasa, uzrokovane dugogodišnjim prekomernim konzumiranjem alkohola.

Mnogo priča je bilo nakon njegove smrti. Njegova ćerka Sandra Rešić govorila je da je bila s njim u njegovim najtežim danima, dok je njegov menadžer tvrdio da to nije istina.

Veliko imanje

Ekipa Kurira posetila je nedavno Republiku Srpsku. Po ranijim intervjuima njegovog menadžera Nermina Ademovića u kojima je pričao o Rešiću i njegovoj borbi s bolešću istaknuto je da je pevač svoje poslednje dane proveo u Bijeljini. Mi smo otišli u taj grad s namerom da pronađemo kuću u kojoj je Nino živeo.

- Ne, Nino nije proveo poslednje dane u Bijeljini. Proveo ih je u selu na samo pet kilometra odavde, u Popovima. Idite tamo pa pitajte, svi to tamo znaju. Koliko će biti raspoloženi da pričaju o njemu, to ćete sami videti - poručio nam je stanovnik pomenutog grada, a mi smo odmah krenuli u pravcu pomenutog sela.

Čim smo stigli, uputili smo se u lokalnu prodavnicu. Prodavačica, kao što su nas i upozorili u Bijeljini, nije htela mnogo da komentariše.

- Jeste, Nino je živeo ovde u ovom selu, ali šta će vam to? To je bilo odavno, nikog u toj kući nema - rekla je ona, ali u tom trenutku se pojavio čovek kojem nije bio problem da govori o pokojnom pevaču, a ni da nam pokaže kuću u kojoj je živeo.

- Nino je živeo ovde. Do poslednjeg dana njegovog života uz njega je bio samo jedan čovek, njegov prijatelj koji ga je u tim teškim momentima i njegovim poslednjim danima na ovoj zemlji pazio kao roda najrođenijeg. Taj čovek nije više ovde. U Austriji živi i dolazi jednom u tri meseca, a možda ni tad. Evo idite pravo pa desno, pa opet desno, druga kuća u ulici s fasadom. Tu je on proveo svoje poslednje dane. Bez svoje porodice, samo s jednim drugom. Tri deteta je za života imao, a najbolji drug ga je zakopao. Užas. Tamo u toj kući nećete naći ništa drugo osim zidina, ali idite, vidite - rekao je meštanin Popova.

Afera sa Vesnom Zmijanac

Pevačica Vesna Zmijanac u mladosti je važila za najlepšu pevačicu sa naših prostora, a za njom su uzdisale i mnoge njene kolege.

Tada se polemisalo da je u tajnoj ljubavnoj vezi sa pevačem Ninom Rešićem, a iako nikada nije želela da javno potvrdi spekulacije, sada je isplivao snimak na kom se jasno vidi u kakvom su odnosu bili.

Naime, na jednom snimku iz tog perioda, Nino i Vesna zajedno su pevali na jednom privatnom veselju.

Oni su sedeli jedan pored drugog i konstantno se grlili, ljubili i posvećivali jedno drugom stihove ljubavnih pesama.