Zabranjeno pušenje kao Neuštekani raspevali Splićane na dva rasprodana koncerta, treći već u petak
Legendarni bend nastupio je ovog vikenda dva puta u akustičnoj verziji pred rasprodanom dvoranom Lora u Splitu, treći koncert zakazan za petak, 27. mart
Splićani koji su imali sreće da na vreme nabave ulaznice za prva dva koncerta Neuštekanih u Dvorani Lora, prisustvovali su muzičkom rolokosteru emocija i nostalgije, virtuoznoj vožnji kroz četiri decenije dugu karijeru Zabranjenog pušenja, bez struje, ali sa puno energije i poleta.
Iako je koncept „Neuštekanih“ najavljivan kao svedeniji i intimniji, atmosfera u dvorani Lora bila je sve samo ne tiha. Već od uvodnih taktova pesme „Halid umjesto Halida“, publika je postala ravnopravan član benda, a horsko pevanje nije prestajalo puna tri sata. Ređali su se klasici poput „Hadžija il’ bos“ i „Dok čekaš sabah sa šejtanom“, ali su poseban emotivni pečat ostavile numere koje je bend, prema rečima Seje Sexona, „nepravedno zapostavio“, poput „Arizona Dream“ i „Pismo Elvisu“.
Posebne ovacije i „srce“ splitske publike osvojila je prateća vokalistkinja Anđela Zebec Angie. Njena virtuozna interpretacija u pojedinim pesmama podigla je dvoranu na noge, što je Sejo Sexon ispratio u svom prepoznatljivom stilu, šaleći se sa bine: „Nemojte joj toliko pljeskati, tražit će mi povišicu!“
Uz osvežene aranžmane koji pesmama daju potpuno novu dimenziju, Zabranjeno pušenje je dokazalo da njihova muzika ne zavisi od distorzije, već od priče i emocije koja decenijama povezuje bend i publiku. Vrhunac večeri i najemotivniji momenti rezervisani za pesmu „Boško i Admira“ i nezaobilaznu „Fikretu“, ostavili su publiku u euforiji koja se prelila i na bis, uz „Jugo 45“ i „Zenica blues“.
Za sve one koji nisu stigli do ulaznica za prva dva nastupa, popravni ispit zakazan je za petak, 27. mart. Sudeći po energiji koja je protutnjala Lorom u prethodna dva dana, treći koncert Neuštekanih biće kruna ove splitske akustične turneje koju grad pod Marjanom dugo neće zaboraviti.
Vidimo se u Lori – struja nam ne treba, dovoljna je pesma!
Nakon tri splitska nastupa turneja Neuštekanih se nastavlja 17.4. u Tuzli i 23.4. u Mostaru.
