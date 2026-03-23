Pevačica Sara Reljić pružila je podršku i izjavila saučešće pevaču Darku Laziću i njegovoj porodici koja se trenutno nosi sa velikim bolom. Sara je otkrila da Dragana nije poznavala, ali da je Darku poslala poruku, a pokojni Lazić je, kako kaže, trebalo da peva na svadbi njenog brata.

- Darku sam izjavila saučešće, ali mislim da nije ni video moju poruku, što je razumljivo. Nemam šta da kažem, samo da ih Bog čuva sve kolektivno - izjavila je Sara Reljić.

- Nisam ga poznavala. Mislim da je on trebalo da peva na svadbi mog brata - rekla je Sara Reljić.

"Mnogi mi fališ, rođeni!"

Dragan Lazić, brat pevača Darka Lazića, nastradao je u saobraćajnoj nesreći 11. marta, a bol zbog gubitka ne jenjava. Darko je na društvenim mrežama podelio emotivnu uspomenu sa bratom, pokazujući kako su zajedno provodili vreme.

Njih dvojica bili su izuzetno bliski, a ljubav prema zajedničkim aktivnostima poput pecanja, vožnje motora i boksa dodatno je jačala njihov odnos.

Pevač je objavio snimak jednog njihovog treninga, uz potresne reči koje su dirnule mnoge:- Niko neće nikada moći da zameni tvoje mesto. Sa tobom je uvek bio smeh, bato… Mnogo mi fali svaki ovaj trenutak i svaka tvoja šala, rođeni.

Sahrana Dragana Lazića