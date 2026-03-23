Stanija Dobrojević je pre nekoliko dana doputovala iz Amerike, a njen ulazak u "Elitu" kako su za medije naveli izvori bliski starleti očekuje se večeras.

Od Stanijinog ulaska u "Elitu 9", za koji je dobila najveći honorar u istoriji rijalitija očekuje se mnogo s obzirom na to da starleta ima neraščišćene račune sa mnogim učesnicima devete sezone.

Dok neki očekuju njen okršaj sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, drugi smatraju da bi prva na udaru mogla biti Stanijina nekadašnja prijateljica Maja Marinković ili Aneli Ahmić.

"Uzela je sve što je mogla"

Marija Kulić, međutim, od Stanijinog pojavljivanja u Šimanovcima ne očekuje mnogo.

- Čula sam da ulazi, ne znam šta ona traži u rijalitiju. Ona i Asmin su raskinuli pre njegovog ulaska. Moje mišljenje je da je ona sa njim bila do zadnjeg dinara, dok je imao šta da daje. Sve što je mogla ona je uzela. Više nema koristi od njega i ne želi da bude više sa njim. Ne verujem da će nešto da se promeni kad ona uđe, jer ni Asmin više ne pokazuje interesovanje za nju - oštro je prokomentarisala Kulićka.

Inače, pred sam ulazak Stanija Dobrojević sukobila se sa voditeljkom "Elite" Ivanom Šopić, a jedna drugoj uputile su niz uvreda.

Spremna za Elitu

Nakon što je proslavila rođendan u Majamiju, ali i u Srbiji sa svojim najmilijima, nakon kratkog odmora ući će u Belu kuću i suočiti se sa bivšim partnerom i bivšom drugaricom. Stanija priznaje da je spremna za sve što dolazi.

- Ni sa kim se neću pozdraviti, ulazim za sebe, svi će se pokazati tamo. Što se Maje tiče, ona mi nije bila drugarica. Pokazala je ko je i gde joj je mesto - rekla je Stanija i dodala:

- Bar da ju je Asmin osvojio, ali nije. Možda me žacne sujeta, ali sam ja nastavila dalje. Ceo naš odnos je bio kompleksan od samog starta. Ja sam samo želela da se posveti meni, ali to je sada završena priča. Ja ne znam da li on ume da voli. Izgleda kao da je on mene precrtao, videćemo.

kurir/informer