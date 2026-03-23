OVO JE DORUČAK ANE SEVIĆ OD 450 DINARA! Voditeljka posle tri trudnoće nema problem sa kilogramima: Ovo je tajna njenog izgleda
Ana Sević ponovo je privukla pažnju javnosti, ovoga puta zbog načina života i ishrane koji mnogima služe kao inspiracija.
Pevačica i voditeljka emisije "Zvezde Granda" pokazala je na Instagramu kako izgleda njen doručak, a izbor namirnica mnoge je iznenadio.
Na njenom tanjiru našli su se avokado, rovito kuvana jaja, paprika, čajna kobasica, jogurt i čaj. Ova kombinacija na prvi pogled deluje jednostavno, ali zapravo ima dobar balans proteina, masti i vitamina. Upravo to je razlog zašto su se mnogi zainteresovali za ovaj obrok.
Ovakav doručak može biti značajan jer proteini (jaja, jogurt) pomažu u sitosti i očuvanju mišićne mase, zdrave masti (avokado) doprinose energiji i hormonskom balansu, vlakna i vitamini (paprika) jačaju imunitet, umerena količina mesa (kobasica) daje dodatni ukus, ali je važno ne preterivati.
Cena od oko 450 dinara čini ga relativno pristupačnim za svakodnevnu varijantu zdravijeg doručka.
Podsetimo, Ana je u braku sa suprugom Danijelom Nedeljkovićem. Iako živi lagodno, ona se ne odriče svoje karijere. nedavno se pisalo o automobilima koje poseduje njena porodica, te se moglo zaključiti da moku da se pohvale voznim parkom od 400. 000 evra.
Ana i Danijel uživaju u porodičnom životu, odlaze na skupocena putovanja, a njihov dom nalazi se u luksuznom kompleksu na Bežanijskoj kosi. Da uživaju u luksuzu jasno je i po voznom parku koji imaju.
Naime, Danijel i Ana uslikani su kako se voze svojim besnim mašinama. Prvi automobil je luksuzna "mercedesova" G klasa čija je vrednost oko 250.000 evra u zavisnosti od paketa u kom dolazi, pisali su domaći mediji.
Drugi automobil je takođe "mercedes", ali ovoga puta mašina sa električnim pogonom, tačnije EQS 580. Za ovaj automobil izdvojili su oko 150.000 evra, pisali su domaći mediji.