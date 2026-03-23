"ZATEKLA NAS JE TRUDNOĆA, SREĆNI SMO" Oglasila se Ksenija Knežević i otkrila u kom je mesecu: Moram da se pohvalim...
Ksenija Knežević, bivša članica grupe "Hurricane", je trudna sa izabranikom Nikolom Todorovićem, sa kojim je dugi niz godina u vezi.
"Zatekla nas je trudnoća"
Ksenija se oglasila i otkrila da je u petom mesecu trudnoće.
- Hvala vam puno, super se osećam. Zatekla nas je trudnoća. Srećni smo i moj partner i ja. Evo već je peti mesec. Nismo krili, samo nismo pričali šta se dešava - rekla je Ksenija za domaće medije i dodala:
- Nisam imala mučnine, moram da se pohvalim. Odlično podnosim trudnoću - ispričala je buduća majka.
Čime se bavi Ksenijin verenik
Nikolin otac je advokat, dok on ima razvijen biznis.
Nikola je suvlasnik prodavnica burgera u Beogradu, kojih ima na čak nekoliko lokacija.
To ne treba da čudi, s obzirom na to da je strastveni kuvar.
Veridba na santoriniju
Ksenija je, inače, na društvenim mrežama pokazala verenički prsten.
Slika sa Santorinija pokrenula je odmah lavinu komentara, pa su joj čestitali na veridbi.
