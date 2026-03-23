Dragan Kojić Keba na snimanje Zvezda Granda došao je pre svih zbog svojih kandidata, i odmah uz pesmu poručio da mu pomeranje kazaljke na satu ne smeta i da je njemu dovoljno četiri sata spavanja.

Keba je komentarisao i izjavi Dejana Kostića da jedino Ceca može da sastavi listu pesama sa svojim hitovima, a ostali moraju da zagreju stolicu.

- Ne znam lično tog čoveka, čuo sam da je iz mog kraja. Šta me briga šta je pričao. Ne komentarišem ničije izjave, svako ima da kaže šta mu je na srcu. Nemam običaj ni naviku da komentarišem bilo čiju izjave u vezi bilo čega. Ne jer se ja nečega plašim, jednostavno to ne volim - rekao je Keba, koji je priznao da koristi ChatGPT.

- Pametniji sam od njega, on je obavešteniji - rekao je Keba koji se iznenadio kada mu je novinar Kurira predočio da GPT smatra da su idealne partnerke sa javne scene za njega Indira Radić, Ana Bekuta i Goca Tržan.

- Kao prijateljice da, ali nijedna nije idelne kao partnerke. Nije to moj ukus. Moja Olja ima sve što je jedna žena treba da ima.

Mili sve pita veštačku inteligenciju

Aleksandar Milić Mili je priznao da ChatGTP koristi za skoro sve i da razgovara s veštačkom inteligencijom?

- Da. Pitam sve moguće, čak i šta da jedem za doručak - priznao je Mili, a na pitanje da mu je veštačka inteligencija predložila kao idealnu partnerku Mariju Šerifović, kompozitor je bio jasan:

- Meni to sa javne scene nije nešto što prija. Nemam ništa protiv, ali više volim povučene koje nisu u javnosti, koje su obrazovane, svetski okrenute.