Internet scena ponovo bruji o privatnom životu Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, nakon što je tokom lajv uključenja saopštio da je raskinuo sa devojkom Milenom Stamenković. Ipak, kako to često biva kada su u pitanju influenseri i njihovi odnosi, čini se da priča nije tako jednostavna, a mnogi već spekulišu da li je raskid isceniran.

Tokom lajva, koji je u kratkom roku privukao trenutnu pažnju publike, Bogdan se pojavi u društvu javnosti nepoznate žene, koju je predstavio kao „kombinaciju“ svog bliskog prijatelja. Upravo ona dodatno je zaintrigirala gledaoce izjavom da se Milena zapravo nalazi u stanu, uprkos tvrdnjama da više nisu zajedno.

Znaju kako da skrenu pažnju

Baka Prase pravi priču

Oglasio se

- Kao što vidite, u poslednje vreme Milene nema na lajvovima. Aj što je nema na lajvovima, nego je nema ni ovde kod kuće. Objaviću na Instagramu sve detaljno, neću sad da pričam o ovome, ali jednostavno nije mogla da se nosi sa tim pritiskom javnim i to je to, šta da radiš. Tako da ono, bezveze… Nadam se da će ljudi da skapiraju to i da neće da me maltretiraju, jer kao nije ni meni lako, ali ono šta da radiš brate, dešava se -r ekao je jutjuber pre nekoliko dana tokom uključenja.

Ova izjava, međutim, nije razjasnila situaciju naprotiv, dodatno je podstakla sumnje. Posebnu pažnju privukao je trenutak kada je javnosti nepoznata žena koja je bila sa njim u lajvu u više navrata pokušala da pozove Milenu da im se pridruži, što je Baka Prase odbio. Upravo taj detalj mnogi su protumačili kao znak da stvari između njih dvoje možda nisu u potpunosti završene, ili da situacija nije onakva kakvom je predstavlja.

Na meti

Publika na društvenim mrežama brzo se podelila. Dok jedni veruju da je reč o stvarnom raskidu izazvanom pritiskom javnosti i konstantnom izloženošću, drugi smatraju da je sve deo pažljivo osmišljenog sadržaja koji ima za cilj da privuče dodatnu pažnju i poveća gledanost. Žena koju je doveo u svoj lajv je u više navrata pomenula Milenu koju je označila kao Bakinu partnerku i otkrila da se nalazi sa njima u stanu.

Nije tajna da su odnosi javnih ličnosti, naročito onih koji karijeru grade na internetu, često pod lupom javnosti. Svaka promena u ponašanju, izostanak sa snimaka ili neobična interakcija brzo postaje tema rasprave. U slučaju Bogdana i Milene, dodatni problem predstavlja upravo to što su deo svoje veze već ranije delili sa publikom, čime su, svesno ili ne, otvorili vrata različitim tumačenjima.

Baka Prase gost u Telcastu

Takođe, pomenuti „pritisak javnosti“ koji je jutjuber naveo kao razlog raskida nije nepoznat fenomen. Konstantni komentari, očekivanja publike i nemogućnost da se privatni problemi rešavaju daleko od očiju javnosti često dovode do tenzija, naročito kod mladih parova koji su svakodnevno izloženi hiljadama ljudi.

I dok se čeka da Baka Prase, kako je i najavio, iznese dodatne detalje putem Instagrama, ostaje pitanje da li je u pitanju definitivan kraj jedne od praćenijih internet veza ili samo još jedna epizoda u nizu digitalnih drama koje se odvijaju pred očima publike?