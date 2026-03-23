"OŽENJENI ME NE INTERESUJU, UZ MOĆNU ŽENU IDE I MOĆAN MUŠKARAC": Njih je veštačka inteligencija izabrala kao Cecine idealne partnere: Trećeg izbrisala s liste
Svetlana Ceca Ražnatović stigla je raspoložena na snimanje "Zvezda Granda". S obzirom na to da se sledećeg vikenda menja vreme, kazaljka na satu se pomera unapred, zanimalo nas je kako to utiče na nju
- Ne pada mi ništa teško - kratko je rekla Ceca.
I Cecu smo pitali kao i njene kolege iz žirija da li komunicira sa Chat GPT-ijem, ali nju veštačka inteligencija ne interesuje previše.
- Retko.
Otkrili smo joj koga je sa javne scene veštačka inteligencija izabrala kao njene idealne partnere.
- Prvo mesto Novak Đoković. Drugo mesto Željko Joksimović, treće mesto Aca Lukas.
- Evo dobacuje, kaže sve oženjeni, kažem svi sem Lukasa - raspoloženo nam je rekla Ceca.
- Kaže uz tebe idu moćni muškarci. Tako, tako je napomenuo - preneli smo joj objašnjenje Chat GPT-ja.
- Pa uz uspešnu moćnu ženu ide, ide moćan muškarac. To apsolutno ništa nije ni novo, ni teatralno. Ali u svakom slučaju oženjeni me ne interesuju, a što se tiče tog izbora fantastičan je sem ovog poslednjeg.
Ceca je ovom prilikom otkrila i da je zet Nemanja Gudelj, koji je u nedelju doputovao iz Španije, u njenoj kući.
- Kod nas je. Anastasija nije došla s njim, dolazi - rekla je Ceca i ušla u studio.
Pomoću veštačke inteligencije smo saznali i ko su idealne partnerke za Dragana Kojića Kebu i Aleksandra Milića Milija, što su oni prokomentarisali.