Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović stigla je raspoložena na snimanje "Zvezda Granda". S obzirom na to da se sledećeg vikenda menja vreme, kazaljka na satu se pomera unapred, zanimalo nas je kako to utiče na nju

- Ne pada mi ništa teško - kratko je rekla Ceca.

I Cecu smo pitali kao i njene kolege iz žirija da li komunicira sa Chat GPT-ijem, ali nju veštačka inteligencija ne interesuje previše.

- Retko.

Otkrili smo joj koga je sa javne scene veštačka inteligencija izabrala kao njene idealne partnere.

Svetlana Ceca Ražnatović

- Prvo mesto Novak Đoković. Drugo mesto Željko Joksimović, treće mesto Aca Lukas.

- Evo dobacuje, kaže sve oženjeni, kažem svi sem Lukasa - raspoloženo nam je rekla Ceca.

- Kaže uz tebe idu moćni muškarci. Tako, tako je napomenuo - preneli smo joj objašnjenje Chat GPT-ja.

- Pa uz uspešnu moćnu ženu ide, ide moćan muškarac. To apsolutno ništa nije ni novo, ni teatralno. Ali u svakom slučaju oženjeni me ne interesuju, a što se tiče tog izbora fantastičan je sem ovog poslednjeg.

Ceca je ovom prilikom otkrila i da je zet Nemanja Gudelj, koji je u nedelju doputovao iz Španije, u njenoj kući.

Foto: Mondo

- Kod nas je. Anastasija nije došla s njim, dolazi - rekla je Ceca i ušla u studio.

Pomoću veštačke inteligencije smo saznali i ko su idealne partnerke za Dragana Kojića Kebu i Aleksandra Milića Milija, što su oni prokomentarisali.