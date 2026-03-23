Mina Kostić uživa u ljubavi sa partnerom Manetom Ćuruvijom, poznatijeg kao Kasper. Iako su mnogi predviđali da će se pevačica razočarati brzo u svog verenika, njihova ljubav je sve demantovala.

Iako su već neko vreme razdvojeni, svakodnevno su u kontaktu preko društvenih mreža, a neretko objavljuju i emotivne javne poruke jedan drugom.

"Ona je moja večnost"

Ovoga puta Kasper je okačio Mininu fotografiju i napisao:

- Tamo gde je sve prolazino, ona je moja večnost.

Međutim, to nije bilo sve, te je otvorio dušu i još jednom pisao o ljubavi sa pevačicom.

"Moj život je potpun jer imam nju"

- Najdublje misli o njoj su mi dok spava. Nekako tada kao da osetim svaki otkucaj njenog srca i svaki njen dah. Najbitnija stvar i osećaj koji mi se javi je da nisam sam i da je moj život potpun jer imam sebe uz nju. Nju koju sad da probudim iz sna, uradila bi za mene šta god - napisao je Kasper.

"Iću ću na vantelesnu oplodnju"

Mina je nedavno priznala da ima jaku želju da Kasperu rodi dete, iako ove godine puni 51 godinu.

- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić.

- Ako ne bude ovako, postoji veštačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih volela da mu rodim dete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pevačica za Adria TV.

- Ljudi pišu svašta o nama, a mi se smejemo do te mere da nas stomak boli! Mi skuvamo kafu, pijemo vodu, gledamo crtaće, ruske bajke, naše serije i filmove, Čkalju, Paju i Jareta, tako da, ljudi, mi smo se našli, srodne duše i to je to! - rekla je Mina.

"Htela sam da se zamonašim"

Mina je nedavno objasnila da je bila jako razočarana u muškarce nakon neuspelih ljubavnih odnosa, zbog čega je želela da započne manastirski život.

- Ja sam rešila neću više da da dajem šanse muškarcima, završila sam sa muškarcima, ja ću da se zamonašim. Jako, jako sam bila razočarana. Ja nisam kriva za te odnose, krivi su oni, oni su bili pogrešni. Ja sam jako išla u crkvu i obilazila sam manastire, pa jesam u jednom trenutku razmišljala i da ostavim i pevanje i sve. Htela sam da idem u manastir Rakovica jer sam to i sanjala - rekla je ona, pa otkrila kako je reagovala njena ćerka kada joj je to saopštila.