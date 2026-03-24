Slušaj vest

Saradnja i prijateljstvo na estradi često idu ruku podruku, ali kad se umešaju poslovne obaveze, emocije moraju u drugi plan. Upravo to se dogodilo između folk zvezde Seke Aleksić i Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, koji za decembar najavljuje veliki spektakl u Beogradskoj areni.

Šoumen iz Makedonije je na konferenciji povodom ovog događaja i sam rekao da će biti mnogo njegovih kolega s kojima je i privatno dobar, a s obzirom na to da svi znaju da je dobar sa Sekom, pre dva dana pevačica je upitana da li će biti na sceni sa Bokijem na njegovom velikom koncertu u Beogradu.

Zeznuli je

- Neću biti gost na tom koncertu. Trenutno sam na velikoj turneji, koja uključuje i koncert u Beogradu, i imam ugovorne obaveze koje mi ne dozvoljavaju da se pojavljujem na koncertima svojih kolega kao gost na bini. Eto, vidite kako su me zeznuli - rekla je Seka za Mondo, jasno aludirajući na stroga pravila pod kojima trenutno radi.

Budući da su mnogi očekivali da će upravo ona biti jedno od iznenađenja večeri u Areni, s obzirom na to da je Boki 13 poznat po spektakularnim nastupima i pažljivo biranim gostima, ekipa Kurira stupila je u kontakt sa Bokijem, koji je potvrdio da je pevačicu lično pozvao da bude deo njegovog šou-programa.

1/11 Vidi galeriju Seka Aleksić Foto: Petar Aleksić, ATA images, Kurir

- Tačno je da sam zvao Seku. Ona mi je objasnila situaciju i dala isti odgovor koji je sada podelila i sa javnošću - da je pod ugovorom i da bi rado došla da može. Razumem je u potpunosti i poštujem, profesionalnost pre svega - rekao je Boki.

Ipak, šoumen nije propustio priliku da dodatno zaintrigira publiku. Kako je istakao, na njegovom koncertu u Areni pojaviće se samo "odabrani".

- Moj spektakl neće biti običan koncert. Biće to veče puno iznenađenja, a na sceni će mi se pridružiti samo oni koje sam pažljivo birao. Samo odabrani su pozvani da budu deo scensko-muzičkog spektakla, ko se odazove pozivu, dobrodošao je, a ko ne, pa bože moj. Stvarno sam u tom fazonu, a pripreme za tu noć tek počinju - poručio je Boki 13.

Aleksićeva je sigurno potpisala ugovor koji njene kolege očigledno nisu. Uzmimo u obzir da je i Tea Tairović imala svoju koncertnu turneju tokom 2024. i 2025, pa je bila gost na jednom od koncerta Aleksandre Prijović. Senida trenutno ima takođe niz koncerata, ali je to nije sprečilo da bude specijalni gost mladom pevaču Adiju Šošetu u Sava centru.

1/10 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Kurir

Zatim, Jakov Jozinović je zapevao na koncertu Nine Badrić, a takođe ima regionalnu turneju. Tanja Savić se takođe pojavila na koncertu Lepe Brene iako je imala u tom momentu turneju po regionu.

Da li je Seka samo našla dobar izgovor da iskulira svog prijatelja i kolegu, ili je stvarno pod nekim ugovorom koji njene kolege nisu imale, verovatno nikad nećemo saznati, već ćemo morati da poverujemo odgovorima koje su nam dali glavni akteri ove priče.

Iako su mnogi na mrežama ovu situaciju okarakterisali kao "ispaljivanje", čini se da među akterima nema zle krvi. Naprotiv, i Seka i Boki ostali su dosledni profesionalnim pravilima, ali i međusobnom uvažavanju.

Duet sa Anom

I dok Aleksićeva ne može da bude gost zbog ugovora, Jovanovski je na pomenutoj konferenciji otkrio ko će sve biti njegovi gosti.

- Postoji mogućnost da jedna strana zvezda bude gost. Jelena Karleuša je pozvana da bude gošća, jer je ona meni prva pružila ruku prijateljstva i podršku. Spajaju nas i neke zajedničke stvari. Već smo razgovarali i ona mi je potvrdila. Ana Nikolić će takođe biti gost, jer u naredne dve nedelje završavamo duet, a premijerno ćemo izvesti pesmu na finalu "Hajp zvezda". Spot snimamo u bolnici. Vesna Zmijanac će biti gošća. Lukas neće. Družimo se i poštujemo, ali nismo baš najsličniji - otkrio je Boki 13.

Kurir.rs