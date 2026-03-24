Jelena Karleuša nedavno je boravila u Istanbulu, gde je otišla kako bi se sastala s jednim od najpoznatijih stručnjaka iz oblasti estetske medicine.

Foto: ATA images, Instagram

Ipak, turski mediji su preneli informaciju da je pop zvezda tamo boravila zbog milijardera Sadetina Sarana, predsednika fudbalskog kluba Fenerbahče, koji je potpuno odlepio za njom.

Ulje na vatru dodatno je dolila i sama Jelena jer je u intervjuu poznatom turskom novinaru pohvalila izgled Sarana, koji je svojevremeno bio u vezi i s našom Eminom Jahović, rekavši da "uopšte nije loš".

Vrag odneo šalu

Ipak, iako se Karleuša sve vreme šalila i nije mislila ništa ozbiljno, Sadetin je u sve to poverovao i potpuno odlepio za našom zvezdom, kojom je opčinjen duže vreme.

- Sadetin se već godinama loži na Jelenu. Pratio ju je i redovno joj lajkovao sve objave dok je još imala Instagram. Ona je i te kako poznata u Turskoj, tamo je i dalje svi znaju kao "jenge" (snajka, prim. aut.), s obzirom na to da je njen bivši suprug Duško Tošić igrao za fudbalski klub Bešiktaš.

Foto: Printskrin Instagram

Od kada je Sadetin pročitao njen intervju, koji je odjeknuo u Turskoj, i shvatio da ona uopšte zna ko je on, milijarder se svim silama trudi da je osvoji. Hteo je da je odvede na večeru, ali se Jelena u međuvremenu vratila u Beograd - priča naš izvor, pa nastavlja:

- Ipak, vrag je odneo šalu i od tada Sadetin bukvalno ne ostavlja na miru Karleušu. Svaki dan joj na kućnu adresu šalje cveće i skupocene poklone. U jednoj od poruka, on joj je napisao da želi da je što pre vidi ponovo u Istanbulu i da samo kaže kad hoće da dođe. Na raspolaganje joj je stavio i svoj privatni avion. Jeleni je sve to u početku bilo simpatično, ali poznato je da ona voli mlađe muškarce i da on koliko god da je moćan, jednostavno nije njen tip - priča naš sagovornik i dodaje:

- U međuvremenu, ona je saznala da on ima i policijski dosije i da je osumnjičen za kriminalne delatnosti u vezi s proizvodnjom i trgovinom drogom. Poznato je šta JK misli o narkoticima, pa ga je, čim je to pročitala, odmah precrtala za sva vremena. Ona ne želi da joj se ime spominje u vezi s takvim ljudima, odakle god da su i koliko god da su moćni i bogati. On to sigurno još nije shvatio, pa se i dalje nada, ali će verovatno u jednom momentu odustati. Kod Jelene definitivno nema šanse. Ona o ljubavi trenutno i ne razmišlja, fokus joj je usmeren na karijeru i novi album, koji uskoro izlazi - zaključuje naš izvor.

Jelena Karleuša Foto: Miloš Miletić

Pop zvezda nam se nije javljala za komentar na naša saznanja.

Nakon povratka iz Turske, Jelena je za Kurir dva puta komentarisala priču da je "bacila oko" na Turčina.

- Koji milioner? A dobar dasa? Dobar, dobar... Malo mator za moj ukus. Ja "bacila oko" na njega? Odmah da vas ispravim. Ja sam milioner, a on može da bude samo milijarder. Da ja gledam nekog ko je moje platežne moći, stvarno još uvek nisam toliko propala. Šalim se, naravno - rekla nam je sa osmehom pop zvezda.

Kriminalne delatnosti

Inače, kako su preneli mediji, predsednik Fenerbahčea Saran je u decembru prošle godine priveden zbog sumnje da je proizvodio drogu i učestvovao u njenoj trgovini. Sumnje turskog tužilaštva otvorile su brojna pitanja na Bosforu, a "kanarincima" bi mogla da napravi globalan problem budući da su brojni klubovi prekinuli sve odnose s Fenerbahčeom kako ne bi bili umešani u zakulisne radnje Sadetina.

1/6 Vidi galeriju Sadetin Saran Foto: ATA images, Boba Nikolić Instagram, Printskrin Instagram

Prvi problem javio se samo dan nakon vesti da je prvi čovek Fenerbahčea osumnjičen za kriminalne delatnosti. Čelnici PSV-a obustavili su sve pregovore o transferu Džoija Vermana u Istanbul dok se situacija ne smiri i dok ne bude ustanovljeno da je Saran nevino optužen za proizvodnju i preprodaju narkotika.

Saran je našoj javnosti poznat i po vezi sa Eminom Jahović, koju je, posle nekoliko meseci zabavljanja, ostavio zbog druge žene.

JK za Kurir o Toniju Cetinskim: