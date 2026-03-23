Jelena Vučković, po svemu sudeći, ponovo uživa u ljubavi. Ćerka Goce Božinovske i Radeta Vučkovića sa svojim pratiocima podelila je fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju novog partnera, ne skrivajući emocije.

Osmeh na licu, nežni pogledi i bliskost koju su pokazali jasno su stavili do znanja da je u njenom životu otvoreno novo poglavlje. Uz fotografiju je kratko, ali dovoljno jasno, napisala: "Moje najdraže", čime je dodatno zaintrigirala javnost i podstakla brojne reakcije.

Iako identitet njenog izabranika zasad nije u potpunosti poznat javnosti, evidentno je da Jelena ne krije sreću. Naprotiv, deluje opušteno, ispunjeno i spremno da emocije podeli s drugima, što ranije nije bio čest slučaj. Mnogi su primetili da blista, a komplimenti na njen račun samo se nižu.

Iza nje je period koji nimalo nije bio lak. Nakon razvoda od dugogodišnjeg partnera Jelena se povukla iz javnosti i posvetila sebi, porodici i poslu. U tom periodu retko je govorila o privatnom životu, birajući da detalje zadrži daleko od očiju javnosti. Upravo zato ova nova objava ima dodatnu težinu jer deluje kao potvrda da je iza sebe ostavila turbulentnu fazu i pronašla mir.

Bliski izvori tvrde da je pevačica dugo vremena bila oprezna kad su emocije u pitanju, ali da je ovaj put odlučila da sluša sebe i da ne krije ono što oseća.

Njena veza s porodicom oduvek je bila snažna, a podrška koju ima od majke Goce često je isticana kao jedan od ključnih oslonaca u teškim trenucima. Upravo zbog toga mnogi veruju da Jelena ne bi tako lako javno pokazala novu ljubav da nije sigurna u emocije koje oseća.

Društvene mreže su se, očekivano, usijale. Dok jedni čestitaju i raduju se Jeleninoj sreći, drugi pokušavaju da otkriju više detalja o misterioznom partneru. Ipak, čini se da Jelena zasad želi da zadrži deo privatnosti, deleći samo onoliko koliko smatra da je dovoljno.

Ostaje da se vidi da li će pevačica u narednom periodu otkriti više o svojoj vezi ili će nastaviti da uživa daleko od radoznalih pogleda.