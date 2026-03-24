Repera Marka Milivojeva, poznatijeg kao Mili, zatekli smo na beogradskom aerodromu u ranim jutarnjim časovima.

On se, po svemu sudeći, uputio na nastup, a vreme do leta proveo je razgledajući parfeme i sunčane naočare u fri šopu. Mili je bio u tamnim tonovima, a kako je toga jutra bilo jako hladno, on je obukao crnu perjanu jaknu, dok je pored kofera i torbe imao i "luj viton" tašnicu.

Inače, Mili se, osim solo karijere, upustio i u filmsku produkciju, pa je radio na aranžmanima za pesme korišćene u filmskom serijalu "Južni vetar", a oprobao se i u glumi u seriji "Grupa".

Međutim, umetnost nije jedini finansijski prihod mladog repera. On je svojevremeno bio odlučio i da otvori profil na Onlifens platformi, gde zarađuje od pretplatnika, deleći s njima privatne fotografije i video-zapise intimne prirode.

Naime, emotivni život repera je veoma buran, a kako je sada priznao, nikada nije imao samo jednu damu kraj sebe, već je, kao pravi šeik, imao više njih.

- Imam nekada u isto vreme više devojaka. Jedna nije dovoljna da me zadrži. Žene su uvek blagonaklone prema meni čak i kada uradim nešto što ne treba. Ja sam takav kakav jesam i zato žena koja je sa mnom mora da me prihvati takvog kakav jesam. Nemam problem da se snimam na sajtu za odrasle, tako da ko se nije pretplatio, neka se pretplati.

Inspiraciju za pesme pronalazi upravo u ženama sa kojima je bio, a one su mu ujedno i najveća podrška tokom života.

- Uglavnom su to žene. Meni je teško da se skapiram muškarcima, jer sam umetnik. Muškarci su obično zavidni, uvek sam se bolje kapirao sa ženama. Žene su divna bića, odrastao sam uz tri žene. Ne znači da je neka žena loša zato što je mnogo ljudi povredilo, loši su ti ljudi. Meni je moja partnerka uvek bila najveća podrška u svemu, to je bezuslovna ljubav.

S obzirom na to da je Mili rekao da uvek ima bezuslovnu podršku i ljubav od svojih devojaka, neminovno je bilo pitanje da li svaka od njih podržava to što ima onlifens i objavljuje vruće fotografije.

- Naravno da me podržavaju. Svaka devojka koja je bila sa mnom zna kakav sam ja i šta može da očekuje od mene – kazao je on, pa otkrio kako se zarađuje od ove platforme:

- Od sajta za odrasle mi nije bitna zarada. Iako svi volimo da lepo zaradimo, meni je bitno da se izrazim kako ja želim i kako hoću. Nekad izbacim sliku skroz lagano, nekad izbacim spot, a nekad neku eksplicitnu fotografiju, da li od struka na gore, ili na dole, svejedno je.

"Stars specijal" na Kurir televiziji: