Slušaj vest

Nekadašnja teniska šampionka Jelena Janković godinama uspešno izbegava pojavljivanje u javnosti, ali je ekipa Kurira uspela da zabeleži njen retki izlazak, i to u potpuno opuštenom porodičnom izdanju. Naš paparaco uslikao je bivšu sportistkinju u jednom beogradskom tržnom centru, gde je vreme provodila u društvu najbližih.

Jelena već neko vreme ne živi u Srbiji, već je svoje porodično gnezdo svila u Dubaiju, odakle je doputovala nakon haosa na Bliskom istoku. S obzirom na to da niko dugo nije sreo ni video Jankovićevu, i mi smo se iznenadili kada smo je zatekli u šopingu.

Porodični trenuci

Već na prvi pogled bilo je jasno da Jelena uživa u ulozi majke, daleko od reflektora i buke javne scene koji su je nekada svakodnevno pratili. Tu je bila i njena majka Snežana, koja se apsolutno nije promenila za sve ove godine koliko je nije bilo u javnosti.

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste njeno potpuno prirodno izdanje. Bez trunke šminke i u širokom neutralnom kompletu, Jankovićeva je pokazala da joj je udobnost na prvom mestu, ali i da i bez glamura izgleda negovano i zadovoljno. Fizički se gotovo uopšte nije promenila, ali ovakvo izdanje dodatno je naglasilo koliko se njen život promenio. Od glamuroznih turnira, skupocenih toaleta i reflektora do mirnih porodičnih trenutaka, koji joj, po svemu sudeći, najviše prijaju. Poslednji put kada su paparaci uslikali teniserku pre nekoliko godina, ona je takođe bila sa svojim detetom, pa nema sumnje da joj je porodica na prvom mestu nakon što je u karijeri postigla najveće titule, uključujući i onu za najbolju teniserku na svetu.

1/6 Vidi galeriju Ekskluzivni paparaco Jelene Janković Foto: Kurir

Nakon najvećih uspeha se povukla

Podsetimo, Jelena Janković je 2008. zauzela je prvo mesto na WTA listi, čime je ispisala istoriju srpskog tenisa. Osvojila je brojne turnire i bila poznata po borbenosti na terenu, ali i harizmi van njega. Ipak, nakon povlačenja iz profesionalnog sporta odlučila je da se u potpunosti povuče iz javnosti i posveti privatnom životu.

Upravo zato ovakvi prizori izazivaju veliku pažnju - publika koja je godinama pratila njene uspehe sada ima retku priliku da vidi kako izgleda njen svakodnevni život.

Njen osmeh i opušteno ponašanje govorili su više od reči. Jasno je da je pronašla svoj mir daleko od očiju javnosti, a paparaco fotografije koje smo zabeležili otkrivaju jednu drugačiju Jelenu - posvećenu, smirenu i ispunjenu

Bez sumnje, bivša teniserka danas igra možda i najvažniju svoju ulogu - onu majčinsku. A sudeći po prizorima koje smo zabeležili, u toj ulozi se snalazi jednako uspešno kao i nekada na velikoj sportskoj sceni.

1/10 Vidi galeriju Jelena Janković nekada Foto: Starsport

Jelena je, otkako se porodila, promenila način života, o čemu je govorila za medije u Sloveniji, kad se i poslednji put javno oglasila:

- Lepo je u penziji. Već tri godine sam majka, živim mirnim životom. Udaljila sam se od medija, želim da imam privatnost. Kad sam igrala, bilo je drugačije. Biti broj jedan na svetu je najviše što neko u tenisu može da postigne. Sanjala sam to kao dete. Biti najbolji je veliki podvig, dok grend slem može da osvoji i 50. ili 100. teniserka na listi - rekla je ona tada.

Ko je muž Jelene Janković?

Svoju mirnu luku pronašla je kraj doktora Branka Baraća sa kojim je i dete. Popularni par izgradio je vilu od 1.500 kvadrata i čija je vrednost 13 i po miliona dolara. Ta oaza mira ima osam spavaćih soba, 11 kupatila, bilijar salu, bazen, teretanu, teniski teren, saunu, salu za masažu, bioskop i vinski podrum sa 1.500 boca. Iako je pre nekoliko godina Jelena planirala da je proda, od toga je po svemu sudeći odustala.

Jelenin suprug je doktorirao medicinske nauke 2018. godine, a zaposlen je kao specijalista interne medicine - reumatolog. Na zvaničnom sajtu može se pročitati da je odbranio doktorat na temu „Uloga seksualnih steroidnih hormona u akutnom infarktu miokarda kod muškaraca starijih od 40 godina".

Član je brojnih domaćih i međunarodnih udruženja stručnjaka i generalni je sekretar Srpskog društva za proučavanje starenja muškaraca. Doktor Barać je član medicinske komisije košarkaškog kluba Crvena zvezda, kao i doktor srpskog nacionalnog golf-tima.

Ljubavna priča kao iz filma

Interesovanje za Jelenin život i dalje vlada, a malo ko zna da je njena i Brankova ljubavna priča kao iz filma.

Nakon "Adrija tura", srpska teniserka je bila pozitivna na korona virus, te je potražila lekarsku pomoć. Tada je upoznala doktora Baraća, a simpatije su se odmah dogodile i učinile svoje. Bivša teniserka se izlečila, ali i ostala u kontaktu sa doktorom koji joj je u tome pomogao.

Da su zajedno niko nije znao dok se nije pojavila informacija da je nekadašnja teniserka u drugom stanju. Tada se saznalo da se i udala i to za izuzetnog stručnjaka.

1/4 Vidi galeriju Ovo je muž Jelene Janković Foto: Instagram, Facebook, Ana Paunković, Printscreen