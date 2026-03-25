Glumac Marko Janketić ponovo je, makar nakratko, dospeo u centar pažnje, ali ovoga puta ne zbog nove uloge, već zbog simpatične situacije, koja nije promakla budnom oku naše novinarske ekipe.

Ekipa Kurira zatekla je glumca u jednom beogradskom tržnom centru, gde se, po svemu sudeći, našao u maloj nedoumici da li zapravo ulazi ili izlazi iz objekta. Kako smo videli, Janketić je najpre krenuo ka jednom izlazu, zatim se predomislio i uputio ka drugom, da bi tek iz trećeg pokušaja pronašao pravi put napolje.

Skrenuo pažnju na sebe

Cela situacija delovala je pomalo zbunjujuće, ali i krajnje ljudski i simpatično, kao scena iz svakodnevnog života u kojoj se svako može prepoznati. Upravo takvi trenuci često pokažu da i javne ličnosti, uprkos reflektorima i popularnosti, imaju sasvim obične, spontane momente.

Opušten i nenametljiv

Prisutan je bio i blagi osmeh na licu glumca, što sugeriše da ni sam nije bio previše uznemiren zbog male "avanture" u šoping centru. Oni koji su se zatekli u blizini komentarisali su da je delovao opušteno i nenametljivo, bez pokušaja da privuče pažnju.

Inače, Janketić važi za jednog od cenjenijih glumaca svoje generacije, poznat po brojnim zapaženim ulogama u pozorištu, na filmu i televiziji. Iako je često prisutan u javnosti svojim radom, privatno se trudi da zadrži dozu diskrecije i ne eksponira se previše van profesionalnih okvira.

Oženio se prošle godine

Podsetimo, Marko Janketić venčao se sa višegodišnjom partnerkom Marijom u septembru 2025. godine. Oni već imaju dve ćerkice, a sudbonosno "da" su izgovorili nakon godina zajedničkog života i brojnih odlaganja zbog poslovnih i porodičnih obaveza.

Marko je svojevremeno govorio o tome ko će venčati njega i njegovu partnerku. Tada je rekao da je jedan kum prijatelj iz kraja, a drugi Goran Bogdan.

- Marija i ja smo brat i sestra. Prošli smo sve zajedno, znaš kako kažu, prvo smo bili momak i devojka, pa verenik i verenica, pa muž i žena, pa drug i drugarica pa brat i sestra i sada smo dve sestre. Venčaćemo se u septembru - pričao je Marko za "Gloriju.

Inače, Marija ne voli javno eksponiranje pa smo je svega dva puta videli kako pruža suprugu podršku na bitnim filmskim premijerama.