– Izuzetno me raduje povratak u Beograd, jer je moj prvi javni nastup bio upravo u Beogradu 1986. godine, u leto, a tek na jesen je objavljen moj prvi album. Osećam se malo matoro, 40 god karijere je lepa stvar. Znaš da si doslednošću i stavom uspeo biti ti, nisam se prilagođavao stilovima! Danas sam konkurentan sa mlađima. Svašta spremamo za ovaj koncert, zaželeo sam se beogradske publike i live nastupa. Ovaj koncert je i kruna moje karijere i novi početak. Moja životna filozofija je da je svaki dan novi početak. Teško je izabrati set listu, žao mi je kad moram da izbacim neku pesmu. Verujem da će svi biti zadovoljni, biće puno pitanja. Neizmerna je ljubav između mene i publike kad se popnem na stejdž, desi se neki klik i neopisiva energija! – rekao je Boris Novković, pa nastavio: