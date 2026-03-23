Slušaj vest

Neviđeni skandal potresao je rijaliti ovog jutra, kada je Sale Luks izgubio kontrolu i žestoko nasrnuo na Tanja Stijelja, ostavljajući sve prisutne u šoku.

Do incidenta je došlo nakon verbalnog sukoba koji je vrlo brzo eskalirao. Luks je u jednom trenutku potpuno pobesneo – najpre je pljunuo Tanju, a zatim joj uputio niz uvreda i psovki koje su dodatno podigle tenziju u Beloj kući.

Međutim, tu se nije zaustavio – u naletu besa, on ju je potom i udario nogom, što je izazvalo momentalnu reakciju ostalih učesnika, ali i produkcije.

U toku je snimanje profila budućih učesnika za rijaliti "Elita 9" na televiziji Pink, a među njima se našao i već dobro poznati Sale Luks Foto: Printscreen, Printscreen/Zadruga, Printscreen/Pink

Kazna

Ceo događaj odigrao se pred kamerama, a pojedini zadrugari su odmah pritrčali kako bi sprečili dalju eskalaciju sukoba i zaštitili Tanju, koja je ostala vidno potresena nakon ovog napada. Atmosfera u kući postala je izuzetno napeta, dok su svi čekali reakciju Velikog šefa.

Kako se već dobro zna, Veliki šef ima nultu toleranciju na nasilje, te su učesnici više puta upozoreni da će svaki vid agresivnog ponašanja biti najstrože kažnjen. Upravo zbog toga, doneta je odluka da Sale bude kažnjen šestomesečnim honorarom.

 Pogledajte dodatni snimak:

